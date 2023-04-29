قادير دوغلو ونسليهان أتاغول يعيشان أزمة تتجه إلى "الطلاق"
يعيش النجمان التركيان قادير دوغلو وزوجته نسليهان أتاغول، أزمة حقيقية بعد أن تم تسريب صور "حميمة" للأول مع امرأة مجهولة الهوية، مما أدى لاتهامه بخيانة زوجته.
وقال الصحفي التركي أنور أكاي إن هناك أزمة حقيقية يعيشها دوغلو وأتاغول قد تصل إلى الطلاق، رغم أن الفنان دوغلو سخر من الشائعات التي استهدفته بعد الصور المتداولة.
وتصدرت تصريحات الصحفي التركي أنور أكاي عناوين التقارير الفنية التركية، وكذلك الصفحات التركية والعربية على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط جدل كبير بين المتابعين.
وألمح الصحفي التركي إلى وجود أزمة فعلية بين النجمين التركيين تتجه نحو الطلاق، وذلك نقلا عن والدتها، المؤيدة للقرار، حسب زعمه.
وأشار في تصريحات إعلامية إلى أن قادير دوغلو توسل إلى نسليهان من أجل إفساح بعض الوقت لتمديد زواجهما لمدة أطول.
كما كشف أن الفنان التركي قام بالزواج "عرفيا" من فتاة جامعية شابة باسم آخر.
وكان دوغلو قد رد على انتشار صور رومانسية له مع امرأة مجهولة واتهامه بخيانة زوجته، مشيراً إلى أن الصور المتداولة سربها شخص يريد الاقتراب منه، لكنه يتصرف بهذه الطريقة لأنه لا يستطيع الاقتراب.
وسخر من مزاعم زواجه من امرأة أخرى، مشددا على أن لديه امرأة واحدة فقط هي الفنانة نسليهان أتاغول، وأكد أن الأخيرة علقت للمقربين لها بشأن انتشار الصور بأنها "محادثة عادية في بيئة صاخبة" ولم تهتم بشائعات الخيانة.