ليلى عبدالله تسخر من منتقدي "مشهد جريء" في "دفعة لندن"

سخرت الفنانة اللبنانية المقيمة في الكويت ليلى عبدالله من الانتقادات التي طالت أحد مشاهد المسلسل الذي يعرض في رمضان الحالي "دفعة لندن".

ووجه متابعون سهامهم إلى القائمين على مسلسل "دفعة لندن" بعد مشهد استخدمت فيه الفنانة رهف محمد - والتي تلعب دور طالبة تدعى "قماشة" – مصطلحًا جريئًا لمسمى قطعة داخلية نسائية.

واستنكرت ليلى عبدالله في فيديو بثته عبر حسابها في "سناب شات"، من وصفوا الكلمة بـ"العيب" و"الحرام"، متسائلة عن "الخطأ في الكلمة".

وعلقت بالقول في بداية حديثها: "حرام ما يصير على كلمة بمسلسل يعني شلون نقولها حرام نقولها، تنقص رقبتكم ما يصير، أنا ما أفهم شو الحرام شو العيب".

واعتبرت أن التلفظ بأسماء تخص النساء ليس "عيبًا" وأن المبالغة بادعاء ذلك تعد نفاقًا.