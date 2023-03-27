ليلى عبدالله تسخر من منتقدي "مشهد جريء" في "دفعة لندن"
سخرت الفنانة اللبنانية المقيمة في الكويت ليلى عبدالله من الانتقادات التي طالت أحد مشاهد المسلسل الذي يعرض في رمضان الحالي "دفعة لندن".
ووجه متابعون سهامهم إلى القائمين على مسلسل "دفعة لندن" بعد مشهد استخدمت فيه الفنانة رهف محمد - والتي تلعب دور طالبة تدعى "قماشة" – مصطلحًا جريئًا لمسمى قطعة داخلية نسائية.
واستنكرت ليلى عبدالله في فيديو بثته عبر حسابها في "سناب شات"، من وصفوا الكلمة بـ"العيب" و"الحرام"، متسائلة عن "الخطأ في الكلمة".
وعلقت بالقول في بداية حديثها: "حرام ما يصير على كلمة بمسلسل يعني شلون نقولها حرام نقولها، تنقص رقبتكم ما يصير، أنا ما أفهم شو الحرام شو العيب".
واعتبرت أن التلفظ بأسماء تخص النساء ليس "عيبًا" وأن المبالغة بادعاء ذلك تعد نفاقًا.
وشددت الفنانة اللبنانية أنها لم تجد في المشهد ما يستحق الانتقادات.
وقالت في معرض حديثها: "ليش دايما إحنا دايما كأغراض بنات ما يصير نقول، حرام عيب، أنا أشوفها مبالغة بالنفاق، أنا أشوف بالنسبة الي كـ ليلى ما شوف إنه فيها شي غلط. اللي قماشة (اسم شخصية رهف محمد) شلون قالت الكلمة هذي، انا ما أشوف فيها شي غلط، أغراض البنات أغراضنا كلنا مو عيب ولا حرام، أنا أشوف هذا عادي".
وكان متابعون استنكروا استخدام اللفظ الصريح لقطعة داخلية نسائية في مسلسل من المفترض أنه يعرض في شهر رمضان، متهمين القائمين عليه بتعمدهم إثارة الجدل بطريقة مبتذلة لتحقيق مشاهدات.
وهذا ليس الجدل الوحيد الذي أثاره مسلسل "دفعة لندن"، إذ انطلقت حملة واسعة من قبل عراقيين بسبب ما جاء في الحلقة الأولى من أحداث اعتبرها البعض، لا سيما العراقيون، أنها "أحداث غير حقيقية وتزوير للواقع وتتضمن إساءة مباشرة لهم.
ويتحدث المسلسل الذي يُعرض على محطة "إم بي سي 1" ومنصة "شاهد" عن مجموعة من الطلبة العرب الذين ينتقلون إلى مدينة لندن للدراسة خلال فترة الثمانينيات حاملين معهم أفكارهم وتقاليدهم وأحلامهم المختلفة، لتبدأ حكايات الحب والغيرة والمؤامرات.