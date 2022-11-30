فهد رده الحارثي
فهد رده الحارثي

آخر تطورات الحالة الصحية للكاتب السعودي فهد رده الحارثي

سماح رياض
سماح رياض

طمأن شقيق الكاتب والمخرج المسرحي السعودي فهد رده الحارثي، جمهوره، عن حالته الصحية.

وأكد سلطان رده في تغريدة نشرها عبر حسابه في موقع "تويتر"، اليوم الأربعاء، أن شقيقه الآن في مرحلة التأهيل.

وقال إن الكاتب فهد رده تجاوز مرحلة الخطر والعناية المركزة، لافتا إلى أن وضعه حاليا "مستقر".

سلطان رده تويتر
سلطان رده تويترSamah Mghawich
فهد رده الحارثي من أبرز كتّاب ومخرجي المسرح في السعودية ونال جوائر عدة

وكان الكاتب السعودي قد تعرض قبل نحو 3 أسابيع لأزمة صحية نُقل على إثرها إلى العناية المركزة.

وفهد رده الحارثي كتب وأخرج العديد من المسرحيات المحلية، ومن مسرحياته "تنصيص" العام 2018.

فهد رده الحارثي
الكاتب السعودي فهد رده الحارثي يتعرض لأزمة صحية وشقيقه يكشف حالته

وفاز الحارثي عن مسرحيته "بعيدا عن السيطرة" بجائزة أفضل نص في مهرجان الجنادرية، وبجائزة أفضل نص، وجائزة أفضل عرض في مهرجان الشارقة للمسرح الخليجي العام 2017.

كما حصل فهد رده الحارثي على عدد من التكريمات المحلية والعربية، فيما قام نادي الطائف الأدبي بإصدار أعماله المسرحية الكاملة.

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