آخر تطورات الحالة الصحية للكاتب السعودي فهد رده الحارثي

طمأن شقيق الكاتب والمخرج المسرحي السعودي فهد رده الحارثي، جمهوره، عن حالته الصحية.

وأكد سلطان رده في تغريدة نشرها عبر حسابه في موقع "تويتر"، اليوم الأربعاء، أن شقيقه الآن في مرحلة التأهيل.

وقال إن الكاتب فهد رده تجاوز مرحلة الخطر والعناية المركزة، لافتا إلى أن وضعه حاليا "مستقر".