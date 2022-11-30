آخر تطورات الحالة الصحية للكاتب السعودي فهد رده الحارثي
طمأن شقيق الكاتب والمخرج المسرحي السعودي فهد رده الحارثي، جمهوره، عن حالته الصحية.
وأكد سلطان رده في تغريدة نشرها عبر حسابه في موقع "تويتر"، اليوم الأربعاء، أن شقيقه الآن في مرحلة التأهيل.
وقال إن الكاتب فهد رده تجاوز مرحلة الخطر والعناية المركزة، لافتا إلى أن وضعه حاليا "مستقر".
فهد رده الحارثي من أبرز كتّاب ومخرجي المسرح في السعودية ونال جوائر عدة
وكان الكاتب السعودي قد تعرض قبل نحو 3 أسابيع لأزمة صحية نُقل على إثرها إلى العناية المركزة.
وفهد رده الحارثي كتب وأخرج العديد من المسرحيات المحلية، ومن مسرحياته "تنصيص" العام 2018.
وفاز الحارثي عن مسرحيته "بعيدا عن السيطرة" بجائزة أفضل نص في مهرجان الجنادرية، وبجائزة أفضل نص، وجائزة أفضل عرض في مهرجان الشارقة للمسرح الخليجي العام 2017.
كما حصل فهد رده الحارثي على عدد من التكريمات المحلية والعربية، فيما قام نادي الطائف الأدبي بإصدار أعماله المسرحية الكاملة.