حياة الفهد وهبة مشاري تجتمعان بعد "قطيعة سنوات"

نشرت الفنانة الكويتية حياة الفهد بضع صور تجمعها بمواطنتها الكاتبة هبة مشاري حمادة، وذلك بعد قطيعة دامت سنوات.

ويبدو أن الفنانة الفهد عمدت إلى نشر الصور للإعلان عن إنهاء هذه القطيعة، إذ استقبلت الكاتبة حمادة في منزلها برفقة كلّ من مدير أعمالها يوسف الغيث والفنان حسن البلام.

وأظهرت لقطات، وثقتها الفهد عبر حسابها في "إنستغرام"، لحظات ودية جمعتها بالكاتبة هبة حمادة، دون أن يتم الإعلان عن أي تفاصيل بخصوص هذه الزيارة.