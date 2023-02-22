حياة الفهد وهبة مشاري تجتمعان بعد "قطيعة سنوات"
نشرت الفنانة الكويتية حياة الفهد بضع صور تجمعها بمواطنتها الكاتبة هبة مشاري حمادة، وذلك بعد قطيعة دامت سنوات.
ويبدو أن الفنانة الفهد عمدت إلى نشر الصور للإعلان عن إنهاء هذه القطيعة، إذ استقبلت الكاتبة حمادة في منزلها برفقة كلّ من مدير أعمالها يوسف الغيث والفنان حسن البلام.
وأظهرت لقطات، وثقتها الفهد عبر حسابها في "إنستغرام"، لحظات ودية جمعتها بالكاتبة هبة حمادة، دون أن يتم الإعلان عن أي تفاصيل بخصوص هذه الزيارة.
ومن غير المعروف إن كانت عودة العلاقات بين سيدة الشاشة الخليجية والكاتبة المثيرة للجدل، تمهيدًا لعمل درامي يجمعهما.
واكتفت الفنانة الكويتية بالتعليق على الزيارة: " نورتوا البيت عيالي لكم كل المحبة والتقدير الفنان الجميل حسن البلام والاستاذة الكاتبة هبة مشاري وكل الشكر لمدير أعمالي المنتج يوسف الغيث على هذي اللمة الحلوة ويا رب نجتمع على خير وبركة، رب العباد وربي يوفقكم".
بينما علقت الكاتبة هبة مشاري على حسابها في "إنستغرام" على زيارتها للفنانة الفهد: "من لطف الله في قلبي".
ولم تشارك الفنانة الكويتية حياة الفهد سوى في عمل واحد للكاتبة هبة مشاري وهو "أبلة نورة"، فيما انسحبت مشاري بشكل مفاجئ من التعاون مع الفهد في مسلسل "أم البنات، واستعانت بدلا منها بالفنانة سعاد العبدالله.
وكان الخلاف اندلع قبل أكثر من عشر سنوات بين الفهد ومشاري، دون أن تتضح أسبابه بشكل كامل، لكن الفنانة حياة الفهد ألمحت بشكل غير مباشر إلى اعتراضها على الأفكار الجريئة لبعض الأعمال الدرامية، بما لا يتناسب مع المجتمع الكويتي.