زوجة جيف بيزوس السابقة تحصل على الطلاق من زوجها الثاني

حصلت ماكينزي سكوت، الزوجة السابقة لمؤسس شركة أمازون الملياردير جيف بيزوس، على طلاقها الثاني بعد عامين من الزواج من مدرس كيمياء، وذلك بعد فضيحة عام 2019 التي كشفت كيف خدعها الملياردير مع امرأة أخرى.

وفي تقرير نشرته يوم الأربعاء، أشارت صحيفة "نيويورك بوست" إلى أن "الناشطة الخيرية البالغة من العمر 52 عامًا، ثالثة أغنى امرأة في الولايات المتحدة، انفصلت رسميًا عن دان جيويت، وفقًا لأوراق المحكمة التي وقعها قاضي ولاية واشنطن في 4 الشهر الجاري".

وتزوجت سكوت في آذار/ مارس 2021، بعد عامين من ضبطها بيزوس (58 عامًا)، وهو يرسل صور "سيلفي" حميمة إلى عشيقته آنذاك لورين سانشيز، ما دفع سكوت إلى الطلاق في تموز/ يوليو 2019.

وفي أيلول/ سبتمبر الماضي تقدمت سكوت بطلب الطلاق من جيويت، وسيتم الوصول إلى تسوية لأملاك الزوجين في وثائق لم يتم تقديمها بعد، وفقًا للصحيفة التي لفتت إلى أنهما لم ينجبا أي أطفال خلال زواجهما.

وأوضحت الصحيفة أن سكوت، وهي روائية وثالثة أغنى امرأة في الولايات المتحدة، كانت متزوجة من بيزوس لنحو 25 عامًا ولديها أربعة أطفال، مضيفة أنها انفصلت عن الملياردير بموجب تسوية حصلت منها على نحو 38.3 مليار دولار في أسهم أمازون.