تشييع مهيب للفنان السوري محمد قنوع

شاركت جموع غفيرة في تشييع الفنان السوري محمد قنوع إلى مثواه الأخير، حيث من المقرر دفنه في مقبرة "المزة" في العاصمة دمشق.

ووثقت صور متداولة ومقاطع فيديو حضورًا كثيفًا للفنانين السوريين في عزاء الراحل قنوع.

وانطلق موكب التشييع من مستشفى "دار الشفاء" في دمشق إلى جامع المزة الكبير حيث أُقيمت الصلاة على جثمان الفنان الراحل، قبل التوجه به إلى المقبرة.

وأعرب الفنانون المشاركون في التشييع عن حزنهم لرحيل "قنوع" المفاجئ، خاصة أن معظمهم كان قد التقاه في سحور جمع الفنانين قبل أيام قليلة مع نهاية أيام شهر رمضان المبارك، وتحدثوا عن مناقبه، وصفاته الطيبة والنبيلة.

وعبرت الفنانة أميرة خطاب عن صدمتها من وفاة محمد قنوع، مؤكدة في تصريح لـ"إرم نيوز" أنها لم تصدق نفسها عند قراءة خبر وفاته.

وقال الفنان إياس أبوغزالة أنه تواصل مع الفنان الراحل قبل خمسة أيام من وفاته، للإشادة بما قدمه من أعمال درامية في رمضان، حيث أجابه حينها برسالة صوتية، مبينا أن محمد قنوع كان صاحب مواقف إنسانية، حيث سبق وأن سانده بعد وفاة والده.

بدوره، نعاه الفنان أنس الحاج، مشيرا إلى أن الفنان قنوع كان دائما سباقا في مناسبات الأفراح والأتراح: "نحن عبنودعه لمكان إن شاء الله يكون أجمل بكثير لعند رب العالمين".

واعتبرت الفنانة ريم عبدالعزيز أن "السوريين نعوا أنفسهم بوفاة محمد قنوع".

وعبر الفنان فوزي بشارة بدوره عن حزنه برحيل الفنان محمد قنوع: "شوبنا نحكي خلص الحكي، الله يرحمه، ان شاء الله يكون مكانه بالجنة أحس من هون بكثير".