نبأ حسن تكشف عن دورها في المسلسل العراقي "كاتم"

أعلنت الفنانة العراقية نبأ حسن أنها ستشارك بشخصية جديدة من خلال مسلسل "كاتم"، الذي سيعرض على قناة "الشرقية" المحلية خلال شهر رمضان.

وأكدت الفنانة نبأ عبر حسابها في "انستغرام" أن الشخصية وتدعى "رفل" والتي ستلعبها في "كاتم" يتم تناولها لأول مرة في الدراما العراقية، لافتة إلى أن شخصيتها في العمل، أنانية وتسعى إلى مصالحها، وستسلط من خلالها الضوء على مواضيع شخصية جريئة.

وبحسب وسائل إعلام محلية، فإنه من المرجح أن تلعب نبأ حسن دور "فاشنيستا" والتي تستخدم كل الوسائل في سبيل مصلحتها الشخصية.

ويدور مسلسل "كاتم" حول علاقات المصالح وصراع المجتمع، إذ تجمع قصة عشق بين الفاشنيستا وشخصية تملك المال والسلاح والنفوذ.

ويشارك إلى جانب الفنانة نبأ حسن في العمل نخبة من نجوم العراق وهم غالب جواد وزيد الملاك وأساور عزت وزهراء سامي ومرتضى حبيب وغيرهم.

ومسلسل "كاتم" من إخراج المخرج سامر حكمت.