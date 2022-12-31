الديوان الملكي الأردني يعلن موعد عقد قران ولي العهد ورجوة آل سيف

أعلن الديوان الملكي الأردني اليوم السبت؛ عن موعد عقد قران ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني على الآنسة رجوة خالد السيف.

وقال الديوان في بيان "يسر الديوان الملكي الهاشمي أن يعلن أنه سيتم بعونه الله وتوفيقه، عقد قران صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد على الآنسة رجوة خالد السيث في الثاني عشر من ذي القعدة عام 1444 هجري، الموافق للأول من حزيران عام 2023 ميلادي".