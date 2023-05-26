أسماء المنور تستعد لإثراء تجربتها الفنية بلون غنائي جديد
تستعد الفنانة المغربية أسماء المنور لإثراء تجربتها الفنية بلون غنائي جديد، وذلك عبر أغنية جديدة لها بعنوان "هذا حالي من بعدك".
وذهبت المنور في أغنيتها الجديدة إلى لون غنائي جديد في مسارها، وهو فن الراي، الذي يشكل مزيجا متنوعا في قالب رومانس.
والأغنية الجدية من تأليف الكاتب محمد المغربي، وأشرف على تلحينها الفنان مهدي موزين، وقام بتوزيعها طارق الحجيلي ومادارا، حسب ما ذكر موقع "هسبريس" المغربي، اليوم الجمعة.
واختارت المنور طرح أغنيتها الجديدة "هذا حالي من بعدك" على طريقة "الفيديو كليب"، الذي صور في إحدى المدن المغربية في الأشهر القليلة الماضية تحت إشراف المخرجة المغربية الشابة كوثر التغزاوي، في أول تعامل يجمعهما معًا.