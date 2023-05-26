أسماء المنور تستعد لإثراء تجربتها الفنية بلون غنائي جديد

والأغنية الجدية من تأليف الكاتب محمد المغربي، وأشرف على تلحينها الفنان مهدي موزين، وقام بتوزيعها طارق الحجيلي ومادارا، حسب ما ذكر موقع "هسبريس" المغربي، اليوم الجمعة.

واختارت المنور طرح أغنيتها الجديدة "هذا حالي من بعدك" على طريقة "الفيديو كليب"، الذي صور في إحدى المدن المغربية في الأشهر القليلة الماضية تحت إشراف المخرجة المغربية الشابة كوثر التغزاوي، في أول تعامل يجمعهما معًا.