"غوغل" يحتفي بأيقونة الفن الخليجي عبدالحسين عبدالرضا

ولد الفنان الكويتي في دروازة عبدالرزاق في حيّ العوازم في العاصمة الكويتية العام 1939 لأب كان يعمل بحارا، وهو السابع من بين إخوته الأربعة عشر.

تلقى عبدالحسين تعليمه في الكويت حتى المرحلة الثانوية، حيث عمل في وزارة الإرشاد والأنباء (وزارة الإعلام) في قسم الطبع، ثم سافر في بعثة إلى مصر على نفقة الوزارة العام 1956 لتعلم فنون الطباعة، وفي العام 1961 سافر في بعثة إلى ألمانيا لاستكمال الدراسة في فنون الطباعة.

تدرج الفنان الكويتي في الوظائف الحكومية حتى وصل إلى منصب "مراقب عام قسم الطباعة" في وزارة الإعلام العام 1959 وحتى تقاعده في 30 سبتمبر 1979.