من "عنصرية" كاني ويست إلى "تهرب" شاكيرا.. أزمات مشاهير تصدرت 2022

دائمًا ما تكون إثارة الجدل العنصر الطاغي على حياة النجوم والمشاهير، خاصة فيما يتعلق بحياتهم الشخصية، وما يواجهونه من أزمات وأخطاء يقعون فيها، وبجانب مختلف الأعمال الفنية، كثيرًا ما تكون مشاكل وفضائح المشاهير مفاجئة لمعجبيهم حول العالم.

ولا ننكر أن عام 2022 كان مثيرًا وحافلًا بشكل خاص للمشاهير، وفيما يلي نسترجع أبرز أزمات وفضائح المشاهير في هذا العام: