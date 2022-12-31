من "عنصرية" كاني ويست إلى "تهرب" شاكيرا.. أزمات مشاهير تصدرت 2022
دائمًا ما تكون إثارة الجدل العنصر الطاغي على حياة النجوم والمشاهير، خاصة فيما يتعلق بحياتهم الشخصية، وما يواجهونه من أزمات وأخطاء يقعون فيها، وبجانب مختلف الأعمال الفنية، كثيرًا ما تكون مشاكل وفضائح المشاهير مفاجئة لمعجبيهم حول العالم.
ولا ننكر أن عام 2022 كان مثيرًا وحافلًا بشكل خاص للمشاهير، وفيما يلي نسترجع أبرز أزمات وفضائح المشاهير في هذا العام:
عنصرية كاني ويست
أثار كاني ويست، الكثير من الجدل هذا العام، فبجانب قضية طلاقه ومشاكله مع كيم كارداشيان، أغضب كاني، الكثيرين بسبب تصريحات عنصرية عديدة، معادية لأصحاب البشرة السمراء، بجانب هجومه على الكثير من الأشخاص والمشاهير، ليخسر في النهاية شراكاته مع عدة ماركات، بما في ذلك "أديداس".
صفعة ويل سميث
تصدر ويل سميث، المشهد في حفل الأوسكار 2022، وتم منعه من حضور أي حفل مستقبلي لـ"الأوسكار" بعد صفعته الصادمة لزميله الممثل كريس روك، ردًا على مزحته بشأن إصابة زوجته جادا بمرض الثعلبة.
خيانة آدم ليفين
واجه المغني الأمريكي الشهير آدم ليفين، نجم فرقة "مارون 5" آدم ليفين، اتهامًا بخيانة زوجته مع إحدى مشاهير "تيك توك" تدعى سامنر سترو، ورغم نفيه إقامة علاقة، إلا أنه اعترف بأنه "تخطى الحدود معها".
قضايا جوني ديب وآمبر هيرد
تصدر ثنائي هوليوود السابق جوني ديب وآمبر هيرد، عناوين الأخبار بصراعهما القضائي المحموم الذي بدأ باتهام أمبر لـ جوني، بالعنف المنزلي وصدما متابعيهما من حول العالم باتهاماتهما المتبادلة، وتفاصيل صادمة عن علاقتهما، لتقرر آمبر، خلال شهر كانون الأول/ديسمبر، تسوية القضايا وتوافق على دفع تعويض أكثر من 10 ملايين دولار لـ ديب.
تحرش كوبا غودينغ جونير
اتهمت سيدة، الممثل الأمريكي كوبا غودينغ جونير، بالتحرش بها واغتصابها في 2013، وعندما نفى ادعاءاتها، واجه أكثر من 30 اتهامًا آخر بالتحرش.
تهرب شاكيرا
لاحقت تهمة التهرب الضريبي النجمة الكولومبية شاكيرا، إذ اتهمت بالتهرب من دفع أكثر 16 مليون دولار (14.5 مليون يورو) خلال فترة إقامتها في كتالونيا بإسبانيا لمدة 3 أعوام، وهي تهمة تواجه بسببها احتمالية الحبس 8 سنوات.
اعتداء كيفن سبيسي
أثار الممثل الأمريكي كيفن سبيسي، ضجة كبيرة، في شهر أيار/مايو 2022، بعد اتهامه بالاعتداء جنسيًا على 3 رجال خلال أعوام 2003، 2005 و2013، وتأتي تلك الاتهامات الصادمة بعد سلسلة سابقة من اتهامات بالتحرش والاعتداء على عدة سيدات.