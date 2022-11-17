رابح صقر يدعم المنتخب السعودي في كأس العالم على طريقته (فيديو)
طرح الفنان السعودي رابح صقر، أغنية جديدة بعنوان "يالأخضر" لدعم منتخب بلاده لكرة القدم، الذي يستعد للمشاركة في كأس العالم بقطر 2022.
ونشرت شركة "روتانا للصوتيات والمرئيات" البرومو الدعائي للأغنية عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام" وعلقت عليها: "روتانا تدعم منتخبنا السعودي في كأس العالم 2022، بأغنية يالأخضر".
وظهر في الفيديو، لقطات حماسية تضمنت احتفالات صعود المنتخب السعودي لكأس العالم، وأخرى لاحتفالات سعوديين رافعين الأعلام، فيما ظهر رابح صقر وهو يغني بعض كلمات الأغنية التي احتوت: "فرح قلبي يالأخضر، أنت قدها وتقدر".
كما ظهر الفنان السعودي في البوستر الدعائي للأغنية، بصورة تجمعه مع كأس العالم بالإضافة للفريق السعودي.
يشار إلى أن الفنان السعودي رابح صقر، طرح خلال شهر أكتوبر الماضي أغنيتين جديدتين، هما: "عساك بخير" و"حضرة جنابك".
وتفتتح السعودية مشوارها في المونديال بمواجهة الأرجنتين يوم 22 نوفمبر، في المجموعة الثالثة، قبل اللعب ضد بولندا والمكسيك.