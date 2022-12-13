"مثير للجدل".. بدء تصوير الجزء الـ2 من المسلسل المغربي "المكتوب"
بدأ منتجو المسلسل المغربي "المكتوب"، تصوير مشاهد الجزء الثاني، استعدادًا لعرضه على القناة الثانية "دوزيم" ضمن الموسم الرمضاني المقبل، بعد أن أثار الجزء الأول منه جدلًا في المغرب.
ويتطرق مسلسل "المكتوب" إلى واقع مهنة "الشيخة" ومعاناتها، (وهو الاسم الذي يُطلق على المغنية الشعبية في المغرب)، ونظرة المجتمع لها.
ويجري حاليًّا تصوير الجزء الثاني بالمدينة العتيقة للعاصمة الرباط والمناطق المجاورة، على أن يتم الانتقال إلى فضاءات أخرى للتصوير.
وبالإضافة إلى كوكبة من النجوم المغاربة التي شاركت في الجزء الأول، من المرتقب أن تنضم إلى هذا العمل وجوه فنية جديدة تتناسب مع قصة المسلسل.
وعرف العمل في جزئه الأول مشاركة ثلة من نجوم الدراما المغربية، من بينهم مريم الزعيمي، وأمين الناجي، ورفيق بوبكر، ودنيا بوطازوت، وهند بنجبارة، وسكينة درابيل، وسلوى زهران، وآخرون.
واستطاع هذا العمل الدرامي خلال الموسم الرمضاني السابق التفوق على عروض الكوميديا؛ إذ حقق أعلى نسبة مشاهدة في تاريخ المسلسلات التي أنتجتها القناة الثانية المغربية "دوزيم" حتى اليوم.
وبلغة الأرقام، شد المسلسل انتباه ما يقارب 7.5 مليون مشاهد خلال اليوم الأول من بثه فقط، ونجح في الحفاظ على هذا العدد إلى أن وصل إلى 9 ملايين و635 ألف مشاهد خلال اليوم الثامن من شهر رمضان 2022 وفق بيان سابق صادر عن القناة.
ونجح العمل في أن يكون على قائمة الفيديوهات الأكثر مشاهدة على منصة "يوتيوب" في المغرب.
وكان الداعية المغربي ياسين العمري وجه انتقادات شديدة إلى صناع المسلسل والذي وصفه بـ"الساقط"، مشددًا على أن هذا العمل الرمضاني "يمجد الشيخة ويقدمها على أنها القدوة في المجتمع". وفق تعبيره.
وانقسم آنذاك رواد المنصات الاجتماعية بين من رفض هذه التصريحات على اعتبار أن "الشيخة" كانت لها مساهمة كبيرة في مقاومة الاستعمار إضافة إلى عملها كفنانة، وبين مشيد بتصريحات الداعية العمري.
والتصقت بـ"الشيخة" صورة نمطية في المجتمع المغربي، بكونها سهلة المنال، خاصة أن عملها يضم إلى جانب الغناء الرقص أيضًا، إلا أن التاريخ المغربي سجل مواقف قوية لعدة أسماء في هذا الميدان، كالشيخة "خربوشة" التي قاومت قائدًا ظالمًا مواليًا للمستعمر الفرنسي.