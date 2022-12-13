"مثير للجدل".. بدء تصوير الجزء الـ2 من المسلسل المغربي "المكتوب"

ويتطرق مسلسل "المكتوب" إلى واقع مهنة "الشيخة" ومعاناتها، (وهو الاسم الذي يُطلق على المغنية الشعبية في المغرب)، ونظرة المجتمع لها.

ويجري حاليًّا تصوير الجزء الثاني بالمدينة العتيقة للعاصمة الرباط والمناطق المجاورة، على أن يتم الانتقال إلى فضاءات أخرى للتصوير.

وبالإضافة إلى كوكبة من النجوم المغاربة التي شاركت في الجزء الأول، من المرتقب أن تنضم إلى هذا العمل وجوه فنية جديدة تتناسب مع قصة المسلسل.

وعرف العمل في جزئه الأول مشاركة ثلة من نجوم الدراما المغربية، من بينهم مريم الزعيمي، وأمين الناجي، ورفيق بوبكر، ودنيا بوطازوت، وهند بنجبارة، وسكينة درابيل، وسلوى زهران، وآخرون.