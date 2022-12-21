إحالة مِنة شلبي للمحاكمة بتهمة حيازة المخدرات
أمرت النيابة العامة المصرية، اليوم الأربعاء، بإحالة الفنانة منة شلبي للمحاكمة الجنائية، بتهمة حيازة مواد مخدرة بقصد التعاطي.
وقالت النيابة العامة في بيان، إنها أقامت الدليل "بعد الاستماع لشهادة 5 شهود في الواقعة وما توصلَّت إليه تحريات الشرطة، وما ثبت بتسجيلات آلات المراقبة بمحلِّ ضبطها، فضلًا عمَّا أسفر عنه فحص المعمل الكيماويّ للمضبوطات المعثور عليها بحوزتها".
وأضافت أنها استمعت "لشهادة 5 من العاملين بمطار القاهرة الدوليّ، والتي كان حاصلها أن فحص حقائب المتهمة بجهاز الأشعة أثناء إنهائها الإجراءات الجمركية ظهر خلاله وجود كثافات عضوية بداخلها، فتم تفتيشها تفتيشًا دقيقًا أسفر عن العثور على موادّ مخدِّرة بالحقائب، فأُلقي القبض على المتهمة وضُبط ما بحوزتها من مخدِّرات".
ووفق البيان فإن "النيابة العامة شاهدت تسجيلات آلات المراقبة دخول المتهمة المنطقة الجمركية والعثور على المضبوطات داخل حقائبها".
وأشار إلى أن "تقرير المعمل الكيماوي أثبت أنَّ المضبوطات تحوي جوهريْنِ مخدريْنِ هما الحشيش والقِنَّب المدرجيْنِ بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات".
وبين أن "مُجرى التحريات حول الواقعة شهد بصحة ضبط المخدرات بحوزة المتهمة وحيازتها لها بقصد التعاطي".
وكانت منة شلبي قد خضعت للتفتيش في جمارك مطار القاهرة، بعد عودتها لبلادها من الولايات المتحدة الأمريكية، ليكتشف مسؤولو الجمارك وجود منتجات تحتوي مواد مخدرة.
وتحفظت السلطات المصرية على الفنانة منة شلبي وتمت إحالتها للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية، قبل إعلان الإفراج عنها بكفالة مالية.