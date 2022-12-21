إحالة مِنة شلبي للمحاكمة بتهمة حيازة المخدرات

وأضافت أنها استمعت "لشهادة 5 من العاملين بمطار القاهرة الدوليّ، والتي كان حاصلها أن فحص حقائب المتهمة بجهاز الأشعة أثناء إنهائها الإجراءات الجمركية ظهر خلاله وجود كثافات عضوية بداخلها، فتم تفتيشها تفتيشًا دقيقًا أسفر عن العثور على موادّ مخدِّرة بالحقائب، فأُلقي القبض على المتهمة وضُبط ما بحوزتها من مخدِّرات".

ووفق البيان فإن "النيابة العامة شاهدت تسجيلات آلات المراقبة دخول المتهمة المنطقة الجمركية والعثور على المضبوطات داخل حقائبها".

وأشار إلى أن "تقرير المعمل الكيماوي أثبت أنَّ المضبوطات تحوي جوهريْنِ مخدريْنِ هما الحشيش والقِنَّب المدرجيْنِ بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات".