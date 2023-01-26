وفاة الفنانة المغربية خديجة أسد

توفيت الفنانة المغربية خديجة أسد، مساء الأربعاء، بمدينة الدار البيضاء، عن عمر ناهز 71 عاما بعد صراع طويل مع المرض.

وكانت الحالة الصحية للفنانة أسد والتي يلقبها المغاربة بـ"لالة فاطمة"، تدهورت في الآونة الأخيرة، وتم نقلها أكثر من مرة إلى المستشفى بسبب تداعيات إصابتها بمرض السرطان.

وشكلت خديجة أسد مع زوجها الراحل عزيز سعدالله، ثنائياً فنياً ظل راسخاً في ذهن فئة واسعة من المغاربة.

وتعد الراحلة من أبرز الممثلات المغربيات اللواتي بصمن الساحة الفنية المغربية بأعمال شهيرة تنوعت بين المسرح والسينما والتلفزيون وكذا تقديم البرامج.