وفاة الفنانة المغربية خديجة أسد
توفيت الفنانة المغربية خديجة أسد، مساء الأربعاء، بمدينة الدار البيضاء، عن عمر ناهز 71 عاما بعد صراع طويل مع المرض.
وكانت الحالة الصحية للفنانة أسد والتي يلقبها المغاربة بـ"لالة فاطمة"، تدهورت في الآونة الأخيرة، وتم نقلها أكثر من مرة إلى المستشفى بسبب تداعيات إصابتها بمرض السرطان.
وشكلت خديجة أسد مع زوجها الراحل عزيز سعدالله، ثنائياً فنياً ظل راسخاً في ذهن فئة واسعة من المغاربة.
وتعد الراحلة من أبرز الممثلات المغربيات اللواتي بصمن الساحة الفنية المغربية بأعمال شهيرة تنوعت بين المسرح والسينما والتلفزيون وكذا تقديم البرامج.
وتألقت خديجة أسد على خشبة المسرح في عقد الثمانينيات من القرن الماضي، مع فرقة "مسرح الثمانين".
وقدمت رفقة زوجها وكوكبة من النجوم المغاربة عروضاً مسرحية عديدة من بينها: "سعدك يا مسعود، النخوة على لخوا، خلي بالك من مدام، برق ماتقشع، كوسطة ياوطن".
وفي السينما قدمت الراحلة مجموعة من الأعمال الناجحة مثل "ساعي البريد، عرس الآخرين، بيضاوة، وآخر أعمالها كان نامبر وان".
وفي التلفزيون قدمت خديجة أسد العديد من الأعمال الكوميدية والسيتكومات من قبيل: "كاريكاتير، صور ضاحكة، مواقف، لالة فاطمة لثلاث مواسم".
وسيطرت حالة من الحزن على الوسط الفني المغربي عقب الإعلان عن وفاة الفنانة خديجة أسد.
وقال الممثل والمخرج المغربي رشيد الوالي: "بلغني الآن خبر محزن جدا. وفاة الفنانة والمحبوبة خديجة أسد".
وأضاف الوالي في تدوينة على حسابه بـ"انستغرام": "لا أعرف ما أقول وكيف أنعي خبر وفاتها، لأن خديجة أسد أكبر من أن أجد كلمة واحدة تفيها حقها.. سنين من العطاء رفقة زوجها رحمه الله سعدالله عزيز".
واستطرد بالقول: "أضحكتنا بأعمالها بروعة أسلوبها في التشخيص.. هي مثال لجيل من النساء المغربيات القادرات على التوفيق بين الفن والأمومة والمسؤولية".
من جهتها، قالت الفنانة المغربية ابتسام لعروسي في تدوينة على "انستغرام": "الممثلة القديرة الأخت والأم والفنانة التي دخلت بيوت جميع المغاربة غادرت دار الدنيا إلى دار البقاء.. اللهم ارحمها واجعل مثواها الجنة. إنا لله وإنا إليه راجعون".
وتفاعل المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل المغربي مع خبر وفاة الفنانة خديجة أسد.
وقال بنسعيد في تدوينة على "الفيسبوك": "ببالغ الحزن والأسى تلقيت نبأ وفاة الفنانة المرحومة خديجة أسد، والتي تعد رحمها الله من الفنانات الكبار في الساحة الفنية الوطنية".
وزاد "عشنا مع الراحلة خديجة أسد، لحظات لا تنسى في شاشات التلفزة وقاعات السينما، إلى جانب رفيق دربها الراحل عزيز سعد الله".
واستطرد المسؤول الحكومي: "برحيل خديجة أسد، تفقد الساحة الفنية الوطنية، شخصية فنية كبيرة سيبقى اسمها خالدا في قلوبنا جميعا".