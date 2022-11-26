ويجز يشعل الجدل بارتدائه قميصًا نسائيًا
أثار مغني الراب المصري ويجز الجدل بارتدائه قميصًا نسائيا شفافا، أثناء حضوره حفل عشاء دار الأزياء الإيطالية الشهيرة "فلانتينو".
واختار ويجز الظهور بهذا القميص الشفاف الذي يبلغ ثمنه 120 ألف جنيه مصري (4800 دولار) والمطرز بالتل والخرز الأسود اللامع، ليستمر في إثارة الجدل، الذي اعتاد عليه منذ ظهوره على الساحة الفنية.
ونشر ويجز صورًا له وهو يرتدي القميص عبر خاصية استوري على حسابه الشخصي على "إنستغرام".
وطرحت دار أزياء شهيرة هذا القميص ضمن تشكيلة خريف 2022، ووضعته بقسمي الرجال والنساء.
وهذه ليست المرة الأولى التي يثير فيها مغني الراب المصري الجدل بسبب ملابسه الغريبة، ففي مارس الماضي أثار ويجز جدلاً كبيرًا بارتدائه ملابس من ماركة "فالنتينو" أيضا، اعتبرها الجمهور غريبة، ما عرَّضه لموجة كبيرة من الانتقادات من قبل النشطاء في مصر، وكذلك بعض الفنانين، أبرزهم: هاني شاكر، والفنانة المصرية فردوس عبدالحميد.
واعتبر هاني شاكر، أن ظهور "ويجز" بهذه الطريقة، خسارة للعلامة التجارية "فالنتينو" التي ظهرت على الملابس الغريبة التي ظهر بها مغني الراب، واصفًا تلك الإطلالة بـ"المضحك المبكي".
أما الفنانة فردوس عبدالحميد، فكان هجومها أكثر حدة، عندما طالبت السلطات في مصر بضرورة التصدي لمثل هذه الحالات.
واعتبرت عبدالحميد أن "الطريقة التي ظهر بها مغني الراب دخيلة على المجتمع المصري، ولا بد من السيطرة عليها للحفاظ على الشباب المصري وفكره".
ورأت الفنانة المصرية حينها أن إطلالة ويجز "استنساخ وتقليد لبعض المطربين في الغرب".
وقالت: "مش قضية تقليد الآخرين، ولكن أقلد نفسي، يكون لي استايل معين بفرضه على الآخرين، مش إحنا مصر إللي نبُصّ لأشياء تحدث بره ونقلدها".
وأضافت: "ده مش مجتمعنا على الإطلاق، ولا يجب السكوت عليه؛ لأنه ينخر في صميم شبابنا، ولازم يبقى فيه نوع من السيطرة شوية".