ويجز يشعل الجدل بارتدائه قميصًا نسائيًا

وطرحت دار أزياء شهيرة هذا القميص ضمن تشكيلة خريف 2022، ووضعته بقسمي الرجال والنساء.

وهذه ليست المرة الأولى التي يثير فيها مغني الراب المصري الجدل بسبب ملابسه الغريبة، ففي مارس الماضي أثار ويجز جدلاً كبيرًا بارتدائه ملابس من ماركة "فالنتينو" أيضا، اعتبرها الجمهور غريبة، ما عرَّضه لموجة كبيرة من الانتقادات من قبل النشطاء في مصر، وكذلك بعض الفنانين، أبرزهم: هاني شاكر، والفنانة المصرية فردوس عبدالحميد.

واعتبر هاني شاكر، أن ظهور "ويجز" بهذه الطريقة، خسارة للعلامة التجارية "فالنتينو" التي ظهرت على الملابس الغريبة التي ظهر بها مغني الراب، واصفًا تلك الإطلالة بـ"المضحك المبكي".