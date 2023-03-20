مسلسل "The Crown" يُثير الجدل لإظهاره سيارة الأميرة ديانا المحطمة
أثار مسلسل "The Crown" حالة من الجدل بعد ظهور صور لسيارة مرسيدس محطمة، شبيهة بتلك التي كانت تقل الأميرة ديانا عند وفاتها في حادث مأساوي في عام 1997.
ويبدو أن هذه السيارة أُعيد تصميمها لتكون جزءًا من أحداث الموسم القادم من المسلسل، حيث تصور ليلة وفاة الأميرة ديانا ودودي الفايد بعد تحطم السيارة التي كانا يستقلانها في نفق بونت دي ألما في باريس.
وتظهر الصور التي كشفت عنها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، نسخة طبق الأصل من السيارة المحطمة بعجلة أمامية ملتوية وغطاء محرك وزجاج أمامي محطم.
وأشارت التقارير، إلى أن هذه السيارة تم نقلها إلى باريس سرًا، وتم إخفاؤها تحت غطاء من القماش المشمع، وهي أيضًا واحدة من مركبتين تم نقلهما العام الماضي إلى باريس للتصوير.
وكان قد تم تأكيد إطلاق الموسم الخامس من مسلسل "The Crown" الذي تنتجه "نتفليكس" والذي نال استحسان النقاد العام الماضي.
ويركز الموسم السادس والأخير من المسلسل على حياة العائلة المالكة من أواخر التسعينيات إلى أوائل القرن الحادي والعشرين.
وليست هذه هي المرة الأولى التي يثير فيها مسلسل "The Crown" الحائز على جوائز، الجدل بتصويره لأفراد من العائلة المالكة البريطانية، حيث كان قد تصدر المسلسل عناوين الصحف في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي عندما شوهد طاقم العمل في باريس وهو يعيد إنشاء مشهد وفاة ديانا، بينما تُظهر المشاهد الأخرى التي تم تصويرها في كانون الأول/ ديسمبر المحققين وهم يتفقدون الحطام.
وفي ذلك الوقت، قال عملاق البث "نتفليكس" إن "اللحظة الدقيقة لتحطم السيارة لن تظهر".
وكانت قد واجهت "نتفليكس" أيضًا رد فعل عنيفا على المسلسل الأخير الذي ظهرت فيه "إليزابيث ديبيكي" في دور الأميرة ديانا وهي جالسة في المقابلة المثيرة للجدل في عام 1995 مع صحفي بي بي سي السابق، مارتن بشير.