مسلسل "The Crown" يُثير الجدل لإظهاره سيارة الأميرة ديانا المحطمة

وأشارت التقارير، إلى أن هذه السيارة تم نقلها إلى باريس سرًا، وتم إخفاؤها تحت غطاء من القماش المشمع، وهي أيضًا واحدة من مركبتين تم نقلهما العام الماضي إلى باريس للتصوير.

وكان قد تم تأكيد إطلاق الموسم الخامس من مسلسل "The Crown" الذي تنتجه "نتفليكس" والذي نال استحسان النقاد العام الماضي.

ويركز الموسم السادس والأخير من المسلسل على حياة العائلة المالكة من أواخر التسعينيات إلى أوائل القرن الحادي والعشرين.

وليست هذه هي المرة الأولى التي يثير فيها مسلسل "The Crown" الحائز على جوائز، الجدل بتصويره لأفراد من العائلة المالكة البريطانية، حيث كان قد تصدر المسلسل عناوين الصحف في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي عندما شوهد طاقم العمل في باريس وهو يعيد إنشاء مشهد وفاة ديانا، بينما تُظهر المشاهد الأخرى التي تم تصويرها في كانون الأول/ ديسمبر المحققين وهم يتفقدون الحطام.

وفي ذلك الوقت، قال عملاق البث "نتفليكس" إن "اللحظة الدقيقة لتحطم السيارة لن تظهر".