دعوات لمقاطعة حفلات "رامشتاين" في سويسرا والنمسا

تتحرّك جمعيات الدفاع عن المرأة ومسؤولون سياسيون للدفع إلى إلغاء حفلات لفرقة "رامشتاين" في سويسرا والنمسا، بعد الاتهامات التي طالت مغني الفرقة الألمانية بالاعتداء جنسياً على نساء.

وأطلقت منظمة "يانغ سوشلستس سويتزرلند" الخميس، عريضة تدعو إلى إلغاء الحفلتين الموسيقيتين المقررتين في 17 و18 حزيران/يونيو في العاصمة السويسرية، رغم أنّ وكيلي الدفاع عن المغني تيل ليندمان نفيا رسمياً الاتهامات التي وجّهتها نساء كثيرات له منذ أيار/مايو الماضي.

وفي حديث إلى وكالة "كيستون- إي تي أس"، قال نائب رئيس "يانغ سوشلستس سويتزرلند" توماس بروشيز إنّ "الاتهامات ينبغي أخذها على محمل الجد! والشيء الوحيد الذي يجب القيام به في هذا السياق هو إلغاء الحفلات".

وكانت العريضة جمعت حتى الجمعة الساعة 17,00 بتوقيت غرينتش، أكثر من أربعة آلاف توقيع وتشهد تزايداً في التوقيعات بوتيرة سريعة، مع العلم أنّ الصحافة السويسرية نشرت هذه الدعوة على نطاق واسع.

وفي النمسا المجاورة، دعا حزب "ذي غرينز" إلى إلغاء حفلتين موسيقيتين للفرقة في فيينا مقررتين في 26 و27 تموز/يوليو المقبل، وقالت المسؤولة عن قضايا المرأة في الحزب البيئي فيكتوريا سبيلمان: "ينبغي عدم توفير منصة لمعتدين مزعومين". وجمعت عريضة أُطلقت في هذا الشأن نحو خمسة آلاف توقيع حتى مساء الجمعة.