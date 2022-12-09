"لسه حتة" يعيد أحمد حلمي للأفلام السيكولوجية النفسية

وكشف أحمد حلمي تفاصيل الفيلم الذي يعكف خلال الفترة الحالية للتحضير له لسرعة البدء في تصويره، مشيرا إلى أنه سينافس في موسم عيد الفطر المقبل.



وأضاف أحمد حلمي خلال لقاء تلفزيوني: "الفيلم يحمل اسم لسه حتة وتدور فكرته في إطار كوميدي سيكولوجي نفسي، من تأليف شريف نجيب وإخراج أحمد علاء".

وقدم أحمد حلمي العديد من الأفلام السيكولوجية التي تناقش أمراض نفسية، ولعل أشهرها فيلم "آسف على الإزعاج" الذي يجسد خلاله شخصية مهندس الطيران حسن الذي يعاني من انفصام في الشخصية، حيث يرى والده المتوفى ويتحدث معه، ويتخيل أشياء لا تحدث، وفي النهاية تخبره والدته بمرضه ويدخل إلى مصحة نفسية للعلاج.



كما قدم حلمي الإنسان ضعيف الشخصية في فيلم "كده رضا" الذي تدور أحداثه حول ثلاثة توائم، أحدهما والمعروف باسم سمسم، يعاني من ضعف الشخصية، ويعاني من القهر من أشقائه.