أنباء عن وفاة الفنان العراقي محسن العزاوي

أعلن الإعلامي العراقي علي الشحماني وفاة الفنان محسن العزاوي، اليوم الجمعة.

ونعى الشحماني الفنان العزاوي عبر حسابه في موقع التواصل "تويتر": "الفنان محسن العزاوي في ذمة الله والد الفنان الكبير سنان العزاوي.. نسأل الله أن يرحمه ويمن على ذويه بالصبر والسلوان.. البقاء لله".

بدوره، نعى الشاعر مهدي الصدري محسن العزاوي، إذ غرد عبر حسابه في "تويتر": "الفنان محسن العزاوي في ذمة الله.. والد الفنان الكبير سنان العزاوي، نسأل الله أن يرحمه ويمن على ذويه بالصبر والسلوان.. البقاء لله".

وكان نجل الفنان محسن العزاوي قد أعلن، أمس الخميس، دخول والده إلى المستشفى بعد إصابته بـ"جلطة دماغية" هي الخامسة على مدار السنوات الماضية.

فيما لم يصدر أي بيان رسمي من نجل الفنان العزاوي إلى حد اللحظة بشأن وفاته.

وكانت آخر جلطة أصابت الفنان العزاوي في عام 2018، حين أعلن نجله عن إصابته بها، مؤكدًا أنه "فَقدَ النطق" على إثرها.

ولد الفنان العراقي محسن أحمد محمد العزاوي في عام 1939 في مدينة الناصرية في محافظة ذي قار، وترعرع وسط عائلة متوسطة الحال.

بدأ مشواره الفني كمخرج لعمل درامي كتبه الكاتب الراحل عزيز عبد الصاحب، (زنزانة رقم 16) عام 1958، لتستمر رحلته مع الإخراج والتمثيل.

وفي رصيد الفنان العراقي، البالغ من العمر 83 عامًا، أكثر من سبعين عملًا مسرحيًّا.