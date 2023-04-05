"الببغاء" في المسلسل الكويتي "حياتي المثالية" يثير السخرية

أثار مشهد من مسلسل "حياتي المثالية" كان بطله ببغاء من نوع "كاسكو" سخرية بين متابعين، بعد أن كشف الببغاء في جملة واحدة خيانة زوجية.

وكان في المشهد "عبيد" الذي يتحدث عبر الهاتف مع حبيبته "صفاء"، قبل أن تدخل زوجته "زهرة" والتي تلعب دورها الفنانة مرام البلوشي، ليوحي لها باهتمامه بها قبل أن يخرج، مبررًا خروجه بالعمل، إلا أن الببغاء الموجود في منزلهما نطق بعد خروجه مباشرة ليفضح الزوج "عبيد" بالخيانة.

وقال الببغاء بعد خروج الزوج: "صفاء أنا أحبج.. أنا أحبج.. رح أطلقها".