"الببغاء" في المسلسل الكويتي "حياتي المثالية" يثير السخرية
أثار مشهد من مسلسل "حياتي المثالية" كان بطله ببغاء من نوع "كاسكو" سخرية بين متابعين، بعد أن كشف الببغاء في جملة واحدة خيانة زوجية.
وكان في المشهد "عبيد" الذي يتحدث عبر الهاتف مع حبيبته "صفاء"، قبل أن تدخل زوجته "زهرة" والتي تلعب دورها الفنانة مرام البلوشي، ليوحي لها باهتمامه بها قبل أن يخرج، مبررًا خروجه بالعمل، إلا أن الببغاء الموجود في منزلهما نطق بعد خروجه مباشرة ليفضح الزوج "عبيد" بالخيانة.
وقال الببغاء بعد خروج الزوج: "صفاء أنا أحبج.. أنا أحبج.. رح أطلقها".
وفي ردة فعل من المشاهدين على المشهد، غلبت على التعليقات السخرية، التي وصفت المشهد بـ"البوليوودي" والأقرب إلى الأفلام الهندية، في دلالة على الخيال الواسع.
فيما سخِر فريق من "الصوت" الذي لعب دور صوت الببغاء، حيث وصفوه من باب الفكاهة بأنه أقرب إلى صوت شخص مصاب بالزكام.
ورغم غلبة جانب السخرية على المشهد، لكن آخرين دافعوا عنه، مؤكدين أن الببغاء من نوع "كاسكو" وهو قادر على تقليد الأصوات بامتياز وترديد عبارات من أول مرة.
فيما قال آخرون إن المشهد تم اقتناصه من واقعة حصلت بالفعل في إحدى الدول.
ويرصد المسلسل الكويتي الكوميدي "حياتي المثالية" علاقة بين زوجين تنتهي بالعداء والطلاق، بينما تتشابك علاقتهما بعلاقات زواج وطلاق لأزواج آخرين.
ويشارك في العمل الفنانون: خالد أمين، وأحمد إيراج، وفوز الشطي، وفوز عبدالله، وباسم أمين، وغيرهم.