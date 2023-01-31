"ليلة صوت الأرض".. حفل تكريمي للفنان السعودي الراحل طلال مداح

وصل إلى العاصمة السعودية الرياض، الإثنين، أشهر الفنانين العرب، لإحياء حفل فني مخصص لتكريم الفنان السعودي الراحل طلال مداح.

وأعلن القائمون على الحفل الذي حمل عنوان "ليلة صوت الأرض"، نفاد كل التذاكر، وذلك بعد ساعات فقط من طرحها للبيع.

وسيقام الحفل يوم الأربعاء على مسرح "محمد عبده أرينا"، ويشارك فيه الفنانون محمد عبده، وعبدالله الرويشد، وعبادي الجوهر، وأسماء المنور، ونجوى كرم، وأصيل هميم، ورابح صقر، ومطرف المطرف، وغيرهم.