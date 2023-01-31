"ليلة صوت الأرض".. حفل تكريمي للفنان السعودي الراحل طلال مداح
وصل إلى العاصمة السعودية الرياض، الإثنين، أشهر الفنانين العرب، لإحياء حفل فني مخصص لتكريم الفنان السعودي الراحل طلال مداح.
وأعلن القائمون على الحفل الذي حمل عنوان "ليلة صوت الأرض"، نفاد كل التذاكر، وذلك بعد ساعات فقط من طرحها للبيع.
وسيقام الحفل يوم الأربعاء على مسرح "محمد عبده أرينا"، ويشارك فيه الفنانون محمد عبده، وعبدالله الرويشد، وعبادي الجوهر، وأسماء المنور، ونجوى كرم، وأصيل هميم، ورابح صقر، ومطرف المطرف، وغيرهم.
كما يشارك في الحفل الذي يحمل اسم "ليلة صوت الأرض"، نبيل شعيل، ومساعد البلوشي، وعلي بن محمد، وصابر الرباعي، وفهد الكبيسي، والفنانة أميمة.
وسيتوافد فنانون عرب آخرون للمشاركة في إحياء الحفل بشكل متتابع بعد أن وجه رئيس هيئة الترفيه، تركي آل الشيخ دعوة لجميع فناني الغناء في العالم العربي للمشاركة.
وسينقسم الحفل إلى فقرتين، إحداهما تقدم وصلات غنائية ثنائية وثلاثية لكبار المطربين، أما الفقرة الأخرى فيستمتع الجمهور فيها بباقة من أغاني طلال مداح الخالدة.