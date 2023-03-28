انتقادات لاذعة لـ"منزل 12" واتهامات بتقليده "صالون زهرة"

شن مدونون عبر مواقع التواصل الاجتماعي هجوما لاذعا ضد المسلسل الكويتي "منزل 12"، الذي يشارك فيه نخبة من أبرز نجوم الخليج، والذي بدأ عرضه على عدة محطات منذ مطلع شهر رمضان المبارك.

وواجه المسلسل الذي ما زال في حلقاته الأولى انتقادات لطريقة الإخراج وقصة العمل، واتهامات من البعض بأنه نسخة مقلدة من مسلسل "صالون زهرة" الذي عُرض قبل نحو عامين وكان يتحدث عن مالكة صالون تجميل تُدعى "زهرة" وجسدت دورها الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم.

ويصنف مسلسل "منزل 12" ضمن الأعمال الاجتماعية، ويرافق أحداثه التي ما زالت في بدايتها الغموض والإثارة والتشويق لحل لغز "المنزل رقم 12" الذي يشهد أحداثا غامضة وتدور حوله قصة العمل.

وأبدى المدون خالد العوضي استياءه من العمل ووصفه بـ "الهزيل"، وقال: "مضمونه بصوب وأحداثه بصوب ثاني. مع الأسف منزل 12 خسارة فيهم وجود الفنان الكبير سعد الفرج من ضمن شخصيات العمل. أحداثه تصلح لعمل مسلسل كارتوني لأنه لا يحترم عقول الكبار. لمتى نشاهد مثل هذه الأعمال الهزيلة".