انتقادات لاذعة لـ"منزل 12" واتهامات بتقليده "صالون زهرة"
شن مدونون عبر مواقع التواصل الاجتماعي هجوما لاذعا ضد المسلسل الكويتي "منزل 12"، الذي يشارك فيه نخبة من أبرز نجوم الخليج، والذي بدأ عرضه على عدة محطات منذ مطلع شهر رمضان المبارك.
وواجه المسلسل الذي ما زال في حلقاته الأولى انتقادات لطريقة الإخراج وقصة العمل، واتهامات من البعض بأنه نسخة مقلدة من مسلسل "صالون زهرة" الذي عُرض قبل نحو عامين وكان يتحدث عن مالكة صالون تجميل تُدعى "زهرة" وجسدت دورها الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم.
ويصنف مسلسل "منزل 12" ضمن الأعمال الاجتماعية، ويرافق أحداثه التي ما زالت في بدايتها الغموض والإثارة والتشويق لحل لغز "المنزل رقم 12" الذي يشهد أحداثا غامضة وتدور حوله قصة العمل.
وأبدى المدون خالد العوضي استياءه من العمل ووصفه بـ "الهزيل"، وقال: "مضمونه بصوب وأحداثه بصوب ثاني. مع الأسف منزل 12 خسارة فيهم وجود الفنان الكبير سعد الفرج من ضمن شخصيات العمل. أحداثه تصلح لعمل مسلسل كارتوني لأنه لا يحترم عقول الكبار. لمتى نشاهد مثل هذه الأعمال الهزيلة".
وقالت المدوِنة جوانا الكندري: "عارف اللي ماعندهمشي يمثلونه بس قاعد يرقعون ومن كل مسلسل مقلدين مقطع هذا هو مسلسل منزل ١٢.. ماخذين شوي من مسلسل صالون زهرة على شوي من مسلسل مصري نسيت اسمه وترقيعه المهم نمثل".
وكذلك رأت نوال أن العمل مأخوذ عن مسلسل "صالون زهرة"، وقالت: "مسلسل منزل ١٢ مقلدين مسلسل صالون زهرة حرفياً، انزين قلدوا بس موجذي أشكره".
وأعاد مدون نشر صورة للفنانة نادين نسيب نجيم من مسلسل صالون زهرة، في معرض انتقاده لفكرة مسلسل "منزل 12"، وقال: "بصراحة نشكركم على الفكرة المميزة والنادرة".
ورغم الانتقادات التي حرص مخرج العمل مناف عبدال على إعادة نشرها عبر خاصية "الستوري" في حسابه على "إنستغرام"، فقد أبدى متابعون إعجابهم بالعمل وشوقهم لمعرفة ما ستكشفه أحداث الحلقات المقبلة.
ويتناول العمل قصة رب أسرة اسمه محمد ويجسد دوره الفنان سعد الفرج صاحب المنزل رقم 12، يفقد ابنه بحادث سير، وتتوالى الأحداث الغامضة بعدها داخل منزل هذه العائلة التي تمر بعقبات كثيرة، قبل أن تظهر في حياتهم نادية جارتهم التي تجسد دورها الفنانة بثينة الرئيسي والتي تحاول معرفة سر هذا المنزل وما يجري فيه من أحداث غامضة.
يذكر أن العمل، الذي يُعرض على عدة محطات منها تلفزيون "الكويت"، من تأليف محمد النشمي، ويشارك في التمثيل إلى جانب الفرج والرئيسي، فاطمة الحوسني، أحمد العونان، نور الدليمي، محمد العلوي، عبد المحسن القفاص، فتات سلطان، ليالي الدهراب، والفنانة المصرية شيماء سيف.