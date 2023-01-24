تعرف على أحداث أبرز المسلسلات المصرية في رمضان 2023
يشهد الموسم الرمضاني المقبل منافسة بين عدد كبير من المسلسلات المصرية التي يقوم ببطولتها نجوم الصف الأول.
ويعود هذا العام بعض الفنانين الذين غابوا عن المواسم الماضية، كما يحضر نجوم يحرصون كل عام على التواجد في الموسم الأقوى على مدار العام.
ويكشف هذا التقرير أحداث أبرز المسلسلات المشاركة في السباق الرمضاني قبل شهرين عن انطلاقتها.
جعفر العمدة
تدور أحداث مسلسل جعفر العمدة الذي يقوم ببطولته الفنان محمد رمضان حول شخصية جعفر العمدة، الذي يعيش في حي السيدة زينب، ويتزوج من 4 سيدات، في إطار اجتماعي درامي.
وجعفر هو شخص متعدد الزيجات، ويعيش مأساة تستمر عدة سنوات بعد فقدان ابنه واختطافه من قِبل مجهولين، ولا يعرف إذا ما كان حيًا أو أصابه مكروه، ويضطر إلى الكذب على أسرته بأن الابن توفي خلال مدة تتجاوز 20 عامًا.
وتنشأ خلال الأحداث قصة حب بين جعفر وعايدة التي تجسد شخصيتها الفنانة زينة.
سره الباتع
مسلسل"سره الباتع" أولى التجارب التلفزيونية للمخرج خالد يوسف، وهو مأخوذ عن رواية تحمل نفس الاسم للكاتب الراحل يوسف إدريس، وتدور أحداثها حول الحملة الفرنسية على مصر وتلك الفترة التي غيرت من البلاد كثيرًا، حيث ستظهر الجوانب الخفية والبطولية في ثورة الغضب.
وتبدأ الأحداث حول مواطن مصري يقوم بقتل أحد الجنود الفرنسيين، ما يجعل الفرنسيين يقومون بعمل حملات للبحث عن القاتل في أنحاء البلاد.
وهذا الشخص المجهول لديه أربع أصابع فقط في يده اليمنى، بجانب وشم على شكل عصفور في جسده، ليكون البحث عن هذا القاتل غير المعروف سهلا بسبب هذه المواصفات.
وبسبب بسالة الكثير من شباب القرية وقتها قام الكثير منهم بقطع إصبعهم ورسم نفس الوشم المذكور، ليزيدوا من صعوبة إيجاد القاتل.
ويقوم ببطولة المسلسل عدد كبير من نجوم الفن من بينهم حسين فهمي، أحمد فهمي، أحمد السعدني، محمود قابيل، وغيرهم.
عملة نادرة
مسلسل عملة نادرة هو العمل الأول للفنانة نيللي كريم في الدراما الصعيدية، وتدور أحداثه حول امرأة تعيش في قرية بالصعيد.
وتعاني هذه المرأة بشكل كبير من أساليب الحياة هناك، والعادات والتقاليد التي تقيد المرأة. وهذه القصة مستوحاة من الحالات الاجتماعية التي تعيشها بعض النساء في صعيد مصر.
ويشارك نيللي كريم في البطولة الفنان جمال سليمان، والفنان أحمد عيد الذي يعود للدراما بعد غياب طويل، وجومانا مراد، وندى موسى.
حضرة العمدة
مسلسل حضرة العمدة من تأليف الكاتب المثير للجدل إبراهيم عيسى وبطولة الفنانة روبي.
وتدور قصة المسلسل حول امرأة قررت خوض انتخابات البلد من أجل الحصول على عمودية البلدة ضد رغبة عائلتها وكل الرجال المحيطين بها والطامعين في هذا المنصب، لتكون تلك العمدة محور الكثير من المشاكل والعراقيل.
تحت الوصاية
المسلسل مأخوذ عن قصة حقيقية وهو من بطولة الفنانة منى زكي، ويتناول حياة امرأة جاهدت بهدف تربية بنتها، وهي الحاجة صيصة التي كانت من أشهر الإناث التي تصدرت منصات التواصل الاجتماعي بعد تكريمها من قبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
وتعتبر قصة الحاجة صيصة أبو دوح من القصص التي اشتهرت كثيرًا في الفترة الأخيرة حيث تحدث عنها الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وهي امرأة عاشت في الصعيد على أنها رجل كي تستطيع العمل.
ستهم
يتناول المسلسل الذي تقوم ببطولته الفنانة روجينا سيرة 4 سيدات مكافحات، حصلن على إشادات مجتمعية ضخمة، وهن الأسطى أم فارس التي تعمل بمهنة كهربائية، وقصة سيدة أخرى من محافظة الدقهلية تعمل في مصانع الطوب.
كما يتناول سيرة المعلمة عفاف التي ارتدت الجلباب الصعيدي، واشتهرت في مجال بيع البطيخ في أكبر الأسواق وسط كبار التجار، فضلًا عن بهية من محافظة بني سويف التي حظيت قصتها بإشادات واسعة، كونها اضطرت للعمل في المهن الشاقة، بعد تعرض زوجها لحادث.
وظهرت روجينا في الإعلانات الترويجية للمسلسل وهي ترتدي جلباب الرجل الصعيدي. ويشارك في المسلسل المنشد الصوفي الشهير الشيخ ياسين التهامي.
بابا المجال
المسلسل بطولة الفنان مصطفى شعبان، ويجسد خلاله دور تاجر قطع غيار سيارات بدأ مهنته منذ الصغر ثم أصبح أحد أقوى التجار في منطقته، مما يجعله في صراعات مع من حوله.
والمسلسل يشهد التعاون الثاني بين مصطفى شعبان والمخرج أحمد خالد موسى، بعد النجاح الذي حققاه معا في مسلسل "ملوك الجدعنة" الذي عرض في الموسم الرمضاني 2021.
حمدلله على السلامة
مسلسل كوميدي من بطولة الفنانة يسرا، وتدور أحداثه حول منى السويسي التي تعود إلى مصر مع أبنائها بعد سنوات طويلة من الغُربة عقب وفاة زوجها، وتبدأ بالبحث عن حقوق أولادها في الميراث الذي تركه لها والدهم، لتدخل تلك المرأة في الكثير من المشاكل والحكايات.
ويضم المسلسل عددًا من نجوم الفن منهم الفنانة شيماء سيف، محمد ثروت، مايان السيد، آدم الشرقاوى، أوتاكا، والمطرب عنبة في أول تجربة درامية تليفزيونية له.
سوق الكانتو
تدور أحداث مسلسل سوق الكانتو في حقبة زمنية قديمة، قبل قرابة 100 عام، ويجسد الفنان أمير كرارة ضمن أحداث المسلسل دور بائع "متجول".
وضمن الأحداث تنشب معركة بين أمير كرارة وبائعي سوق الكانتو يدخل على إثرها المستشفى، ويتحول إلى بلطجي يجمع الإتاوات من البائعين في سوق البالة وسط البلد.
والمسلسل من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي، وبطولة أمير كرارة، مي عز الدين، فتحي عبد الوهاب، مها نصار، عبد العزيز مخيون.
عودة البارون
يجسد حسين فهمي في مسلسل عودة البارون شخصية رجل ستيني يعود إلى مصر بعد فترة غياب طويلة، ويمتلك مخططا للتحكم في حياة 5 شباب من مصر وسوريا، لتتصاعد الأحداث بعد ذلك.
والمسلسل من تأليف وإخراج الأردني سامر خضر، ويشارك في بطولته خالد سليم وميس حمدان وريهام سعيد وإيهاب فهمي ونهال عنبر.
ويعتبر هذا المسلسل ضمن قائمة مسلسلات رمضان 2023 التي تدور في 15 حلقة فقط.