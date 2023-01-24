تعرف على أحداث أبرز المسلسلات المصرية في رمضان 2023

يشهد الموسم الرمضاني المقبل منافسة بين عدد كبير من المسلسلات المصرية التي يقوم ببطولتها نجوم الصف الأول.

ويعود هذا العام بعض الفنانين الذين غابوا عن المواسم الماضية، كما يحضر نجوم يحرصون كل عام على التواجد في الموسم الأقوى على مدار العام.

ويكشف هذا التقرير أحداث أبرز المسلسلات المشاركة في السباق الرمضاني قبل شهرين عن انطلاقتها.