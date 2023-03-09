الفنان الكويتي عباس البدري: "أعاني من آلام شديدة في جسدي"

كشف المطرب من فئة بدون الكويت عباس البدري عن معاناته صحيًا من آلام شديدة في مختلف أنحاء جسده.

ونقلت صحيفة "الأنباء" المحلية عن الفنان البدري، أنه يرقد في المستشفى منذ 12 يوما على الأقل، وقد دخلها وهو متعب جدًا ولا يستطيع السير على قدميه.

وقال إنه يشعر بآلام شديدة في صدره وفي قدميه، إضافة إلى صعوبات وآلام أثناء رغبته في الكلام.