خلاف "شيرين" و"روتانا" يصل أروقة المحاكم والسبت المقبل جلسة للفصل فيه

أكد حسام لطفي المستشار القانوني للفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب وجود خلاف بين موكلته وشركة "روتانا" للصوتيات والمرئيات.

وأشار لطفي ردا على سؤال لـ"إرم نيوز"، التي علمت من مصادر خاصة عن هذا الخلاف مسبقًا، إلى أن الأخير وصل إلى أروقة المحاكم، وتم تحديد جلسة السبت المقبل للفصل فيه.

وتتهم الشركة الفنانة المصرية بالإخلال ببنود التعاقد، وقامت برفع دعوى قضائية تطالب شيرين خلالها بالتعويض بمبلغ 10 ملايين جنيه مصري.

وقال محاميها: "نعم هناك قضية متداولة أمام القضاء، وهناك جلسة السبت المقبل، وتطالب خلالها روتانا بفسخ التعاقد مع شيرين عبد الوهاب، بينما نتمسك نحن بالتنفيذ العيني للعقد".

وأضاف: "تفاهمنا واتفقنا على التصالح، وجارٍ صياغة العقد الجديد، وسينتهي هذا الأمر بالتراضي بين الطرفين، وسيظل التعاقد قائمًا".

وكانت الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب أعلنت مؤخرًا زواجها من الفنان حسام حبيب، لتعود له مجددًا، مطالبة الجمهور بالدعاء لهما، ومشيرة إلى أن عقد قرانها الخميس كان بحضور الأصدقاء المقربين.

جاء ذلك في أول حديث إعلامي للفنانة المصرية بعد أزمتها الأخيرة التي دخلت على إثرها المستشفى، وذلك في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامجه "الحكاية" المذاع عبر قناة "mbc" مصر.

واعتذرت شيرين لحسام بسبب التصريحات المسيئة له، مضيفة: "بطمن الجمهور إني في عصمة رجل بيصوني ويحبني من البداية"، مشيرة إلى أنهما كانا متعرضين لـ"سحر" ولكن تم فكه.

وأكدت أنه "هو حب حياتها"، واعدة جمهورها أنها ستعود لهم من جديد وستقدم المزيد من الأغاني ولن تفتح باب الخصوصيات ثانية.

وأشارت إلى أن "حسام حبيب هو من طلب منها العودة لها وهي وافقت على الفور"، مؤكدة أنه "إنسان جيد، ولا يتدخل في أي أمور شخصية تخصها".

وقالت شيرين: "أنا بخير الحمد لله، وأشكر كل الجمهور الذي دعمني واطمأن علي، وما زلت أعالج نفسيا، فأنا أخضع لهذا العلاج منذ ولادة ابنتي".

وأضافت: "عشت أياما صعبة بالمستشفى لأنهم أخذوني (على خوانة) وحينما استيقظت ووجدت نفسي بالمستشفى قلت لنفسي لا بد أن أستفيد من هذه الفترة، وآخذ قسطا من الراحة، والمستشفى كان يعاملني جيدا للغاية، ويقدمون لي كل شيء".

وتابعت: "أشكر محمد شقيقي أنه جعلني أعرف هذا المستشفى المحترم الذي راعاني للغاية، وعلمني الاستيقاظ مبكرا، والنوم مبكرا، وأتوجه بالشكر إلى الصحافة ووسائل الإعلام المصرية والعربية".