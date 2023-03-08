إليسا ترفض مبادرة نانسي عجرم للتصالح مع زياد برجي
رفضت الفنانة اللبنانية إليسا، مبادرة مواطنتها الفنانة نانسي عجرم، لصلح الأولى مع الفنان زياد برجي، بشأن خلاف قائم منذ أشهر وصل لساحات القضاء، على خلفية اتهامها له بالتعدي على الملكية الفكرية والأدبية لأغنيتها "أنا وبس".
واستبعدت إليسا في تصريحات تلفزيونية، الحل الودي لإنهاء الخلاف، مشيرة إلى أنها ستترك الأمر للقضاء ليأخذ مجراه في القضية بعدما وصلت الأمور بينها وبين مواطنها لـ“السب والقذف”، بحسب قولها.
وأكدت أنها ستنتظر الحل القضائي في القضية حتى وإن استغرق وقتا طويلا، بالقول: "قصة خلافي مع زياد برجي محسومة للقضاء، وحتى لو أخذ القانون والقضاء وقتا طويلا، فسوف أستمر للآخر".
وأضافت: "تخطينا قصة الصلح؛ بسبب القدح والذم الذي حصل، وهناك الكثير من القصص المؤذية التي حدثت؛ لذلك سوف أدع القضاء يأخذ مجراه للنهاية".
يشار إلى أنه قبل أيام أبدت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم استعدادها للتدخل بين مواطنيها الفنانين إليسا وزياد برجي لإنهاء الخلاف بينهما.
وذكرت عجرم أنها “تستطيع أن تتدخل في عملية الصلح بينهما، وإذا حالفها الحظ بفرصة جيدة فلن تتردد بالمساهمة في الصلح بين الثنائي”.
وطالبت "نانسي" زياد برجي ببدء مبادرة صلح إليسا بالقول: "إليسا وزياد لديهما إحساس عالٍ، ومحزن أن يكون هناك خلاف بينهما، وأنا أقول إن المرأة يمكن إرضاؤها دوما، ويجب على زياد مصالحتها، إليسا امرأة قوية، ولكن إحساسها عالٍ".
يشار إلى أنه في 13 أيلول/سبتمبر عام 2022 أعلنت إليسا، مقاضاتها لكل من مواطنيها زياد برجي، والشاعر الغنائي أحمد ماضي؛ بسبب اتهامهما لها بالتعدي على الملكية الفكرية والأدبية لأغنيتها "أنا وبس".
جاء ذلك بعد أيام من إعلان "ماضي"، عن مقاضاة إليسا؛ بسبب طرحها للأغنية "أنا وبس" التي كتبها رغم النزاع القائم بينهما، والذي أشار خلاله إلى أنه "لم يحصل على حقوقه المادية كاملة، فضلا عن تشويهها للأغنية"، على حد وصفه، ليدخل الثلاثي في خلاف دائم إلى اليوم، وصل لساحات المحاكمة في لبنان.