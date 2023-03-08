إليسا ترفض مبادرة نانسي عجرم للتصالح مع زياد برجي

يشار إلى أنه قبل أيام أبدت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم استعدادها للتدخل بين مواطنيها الفنانين إليسا وزياد برجي لإنهاء الخلاف بينهما.

وذكرت عجرم أنها “تستطيع أن تتدخل في عملية الصلح بينهما، وإذا حالفها الحظ بفرصة جيدة فلن تتردد بالمساهمة في الصلح بين الثنائي”.

وطالبت "نانسي" زياد برجي ببدء مبادرة صلح إليسا بالقول: "إليسا وزياد لديهما إحساس عالٍ، ومحزن أن يكون هناك خلاف بينهما، وأنا أقول إن المرأة يمكن إرضاؤها دوما، ويجب على زياد مصالحتها، إليسا امرأة قوية، ولكن إحساسها عالٍ".

يشار إلى أنه في 13 أيلول/سبتمبر عام 2022 أعلنت إليسا، مقاضاتها لكل من مواطنيها زياد برجي، والشاعر الغنائي أحمد ماضي؛ بسبب اتهامهما لها بالتعدي على الملكية الفكرية والأدبية لأغنيتها "أنا وبس".

جاء ذلك بعد أيام من إعلان "ماضي"، عن مقاضاة إليسا؛ بسبب طرحها للأغنية "أنا وبس" التي كتبها رغم النزاع القائم بينهما، والذي أشار خلاله إلى أنه "لم يحصل على حقوقه المادية كاملة، فضلا عن تشويهها للأغنية"، على حد وصفه، ليدخل الثلاثي في خلاف دائم إلى اليوم، وصل لساحات المحاكمة في لبنان.