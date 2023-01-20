عرض صورة نادرة تكشف عن مرض الفنان أحمد زاهر
عرض برنامج "المجهول" الذي يقدمه الإعلامي اللبناني رودولف هلال، صورة نادرة للفنان المصري أحمد زاهر، خلال فترة معاناته من فيروس نادر أصاب الغدة الدرقية.
وكشف رودولف هلال عن الصورة، التي كانت للفنان أحمد زاهر على شاطئ البحر، وظهر فيها بوزن زائد كثيرا.
وقال الفنان المصري، خلال استضافته في إن تلك الفترة كان فيها شخصا آخر تماما، خاصة بعدما قام بتخفيف وزنه بشكل كبير.
وأوضح أنه عانى من فيروس نادر، حيث توقفت الغدة الدرقية عن العمل تماما، أي لم تكن قد تضخمت أو بحاجة لأي عمل جراحي، لكنها توقفت نهائيا.
وأضاف "زاهر" أنه أصيب بفيروس يصيب شخصا من بين 10 ملايين شخص، يقوم بإيقاف عمل الغدة الدرقية تماما، ما يعني توقف الإفراز لكل الجسم.
وأكد أنه في تلك الفترة وصل ما بين 3 إلى 4 شهور من 80 كيلوغراما من وزنه إلى 185، دون أن يتناول كميات كبيرة من الطعام.
وتابع أحمد زاهر قائلا، إنه حين توجه للطبيب، قال له إنه "لو تأخر قليلا، لكان قد خسر حياته".
ولفت إلى أنه أصيب بحالة غريبة في فترة مرضه، حيث كان ينام بشكل مفاجئ وهو جالس، أو يتحدث مع شخص ما، ثم يستيقظ دون أن يشعر أنه كان نائما، مبينا أن ذلك حدث له ذات مرة وهو يقود سيارته، الأمر الذي أسفر عن انقلابها به، واضطراره لبيعها كخردة، رغم أنها كانت جديدة، بسبب الحادث.