عرض صورة نادرة تكشف عن مرض الفنان أحمد زاهر

وأكد أنه في تلك الفترة وصل ما بين 3 إلى 4 شهور من 80 كيلوغراما من وزنه إلى 185، دون أن يتناول كميات كبيرة من الطعام.

وتابع أحمد زاهر قائلا، إنه حين توجه للطبيب، قال له إنه "لو تأخر قليلا، لكان قد خسر حياته".

ولفت إلى أنه أصيب بحالة غريبة في فترة مرضه، حيث كان ينام بشكل مفاجئ وهو جالس، أو يتحدث مع شخص ما، ثم يستيقظ دون أن يشعر أنه كان نائما، مبينا أن ذلك حدث له ذات مرة وهو يقود سيارته، الأمر الذي أسفر عن انقلابها به، واضطراره لبيعها كخردة، رغم أنها كانت جديدة، بسبب الحادث.