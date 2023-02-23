محمد ممدوح وريهام عبدالغفور بمظهر مختلف في "رشيد"
مع إعلان القنوات والمنصات التلفزيونية للأعمال الدرامية القادمة في رمضان المقبل، يلفت الإعلان الترويجي للمسلسل المصري "رشيد"، الأنظار إليه.
وكانت منصة "شاهد" عبر حساباتها في مواقع التواصل أعلنت عن قائمة المسلسلات الرمضانية التي ستعرضها، ومن بينها "رشيد"، الذي لفت الأنظار بالمظهر المختلف لأبطاله.
وظهر محمد ممدوح في مظهر يختلف عن الشخصيات التي أداها سابقًا، إذ تقمص دور شخص شعره طويل.
فيما ظهرت ريهام عبدالغفور بشعر أجعد وأشقر، إذ يبدو أنها ستلعب دور امرأة شقراء.
ويلعب الفنان محمد ممدوح في المسلسل شخصية شاب يتعرض لحادث مأساوي يقلب حياته رأسًا على عقب، إذ يتعرّض للخيانة من أقرب أصدقائه ويُتهم بقتل صاحب العمل ليدخل إثر ذلك السجن، ويسعى جاهدًا للدفاع عن نفسه في سبيل الحصول على البراءة.
ويُشارك في بطولة مسلسل رشيد، إلى جانب محمد ممدوح وريهام عبد الغفور، كل من تامر نبيل وخالد كمال وصلاح عبدالله وآخرين، وهو من إخراج مي ممدوح.
الجدير بالذكر أن مسلسل "رشيد" مكون من 15 حلقة، وهو التجربة الأولى للمخرجة مي ممدوح شقيقة الفنان محمد ممدوح.