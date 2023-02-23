محمد ممدوح وريهام عبدالغفور بمظهر مختلف في "رشيد"

ويُشارك في بطولة مسلسل رشيد، إلى جانب محمد ممدوح وريهام عبد الغفور، كل من تامر نبيل وخالد كمال وصلاح عبدالله وآخرين، وهو من إخراج مي ممدوح.

الجدير بالذكر أن مسلسل "رشيد" مكون من 15 حلقة، وهو التجربة الأولى للمخرجة مي ممدوح شقيقة الفنان محمد ممدوح.