إليسا تنتصر على زياد برجي في قضية "أنا وبس"

أعلنت الفنانة اللبنانية إليسا، اليوم الجمعة، أنها انتصرت على مواطنها زياد برجي في القضية الدائرة بينهما بشأن أغنية "أنا وبس".

وقالت إليسا في توير: "بعدو القضاء اللبناني بخير بوجود قضاة نزيهين وشرفاء، الحقيقة بيّنت، أنا وبس.. إلي وبس!!".

وشكرت محاميها قائلة: "كُلّ الشكر لوكيلي القانوني المحامي مارك حبقة يلي إيمان بقضيتي وبحّقي وتحدّى الباطل وردّلي حقّي، ما بصحّ إلاّ الصحيح".