تداول آخر تسجيل صوتي لشيرين الطحان يكشف عن معاناتها الصحية

تداولت حسابات إخبارية تسجيلًا صوتيًا، قيل إنه آخر تسجيل صوتي للفنانة المصرية شيرين الطحان، قبل وفاتها.

وكشفت "الطحان" في التسجيل الصوتي عن تفاصيل أزمتها الصحية، وما عانته فيما يبدو في الساعات الأخيرة من حياتها.

وقالت في بداية التسجيل إنها شعرت بآلام حادة في القلب، وعانت من مشكلة حادة في التنفس، فاضطرت إلى التوجه للطوارئ.

وأضافت "الطحان" أنه تبين بعد الفحوصات وتحاليل الدم أن مكونات الدم والصفائح والهيموغلوبين وغيرها في حالة انخفاض، الأمر الذي احتاج إلى أن نقل البوتاسيوم لها في العناية.

وتابعت أنهم اضطروا إلى نقل الدم لها كذلك في محاولة لدفع حالتها للاستقرار وتجنب المزيد من الانتكاسات، لافتة إلى أنها خرجت فيما بعد على مسؤوليتها الخاصة من قسم الطوارئ، مبينة أنها شعرت بتعب شديد بعد خروجها.