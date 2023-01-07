من هو وديع جورج وسوف؟

وديع هو الابن الأكبر للفنان جورج وسوف من زوجته شاليمار، التي تعرف عليها في عمر 21 عاما أثناء إحيائه حفلا غنائيا، وتزوجها مدنيا في باريس، لأن أسرتها كانت ترفض زواجها من جورج وسوف، وأنجب منها وديع، وحاتم، وجورج جونيور.

ورغم امتلاك وديع صوتا مميزا يشبه صوت أبيه، إلا أنه لم يحترف الغناء، لكنه قدم أكثر من أغنية إحداها أهداها لوالده المطرب الكبير جورج وسوف.

ودرس وديع وسوف في مدرسة لويز فيغمان في بيروت بلبنان، وتخرج من الجامعة الأمريكية اللبنانية تخصص التسويق وإدارة الأعمال، عام 2005.