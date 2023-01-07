من هو وديع جورج وسوف؟
أثار خبر وفاة وديع نجل الفنان السوري جورج وسوف ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، ليصبح اسم الراحل الأكثر بحثا على مواقع التواصل لكونه كان قليل الظهور، ولا يعرف عنه الكثير من المعلومات.
وديع هو الابن الأكبر للفنان جورج وسوف من زوجته شاليمار، التي تعرف عليها في عمر 21 عاما أثناء إحيائه حفلا غنائيا، وتزوجها مدنيا في باريس، لأن أسرتها كانت ترفض زواجها من جورج وسوف، وأنجب منها وديع، وحاتم، وجورج جونيور.
ورغم امتلاك وديع صوتا مميزا يشبه صوت أبيه، إلا أنه لم يحترف الغناء، لكنه قدم أكثر من أغنية إحداها أهداها لوالده المطرب الكبير جورج وسوف.
ودرس وديع وسوف في مدرسة لويز فيغمان في بيروت بلبنان، وتخرج من الجامعة الأمريكية اللبنانية تخصص التسويق وإدارة الأعمال، عام 2005.
وبدأ نجل جورج وسوف حياته العملية في مجال التسويق، والذي ظل يعمل به إلى أن غادر الدنيا، بالإضافة إلى إدارة أعمال والده لفترة طويلة.
وكان وديع وسوف قد ارتبط عاطفيا بـ رولا شامية، الأمر الذي عارضه والده، بسبب أنها تكبره بأكثر من 12 عاما، وهذا ما كشفت عنه رولا شامية أثناء لقائها مع الإعلامية رابعة الزيات، حيث قالت إنهما الآن تربطهما علاقة صداقة قوية، رافضة الإجابة على سؤال هل من الممكن أن تعود له أم لا.
وأجرى وديع وسوف عملية تكميم بالمعدة قبل أسبوع، ليستطيع إنقاص وزنه، إلا أنه أصيب بعدها بمضاعفات خطيرة، نقل على إثرها إلى أحد المستشفيات بالعاصمة اللبنانية بيروت، وشهدت حالته تدهورا كبيرا خلال الساعات الماضية، واستلزم نقل دم له، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.