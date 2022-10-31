تضامن واسع مع المشهور السعودي فيصل العتيبي بعد تعليقات "عنصرية"
تضامن عدد من النشطاء عبر منصات التواصل الاجتماعي، مع الفنان السعودي ومشهور مواقع التواصل الشاب فيصل العتيبي، عقب تعرضه للإساءة من قبل بعض متابعيه الذين تنمروا على لونه وشككوا بأصله وزعموا بأنه ليس من قبيلة عتيبة العربية المعروفة.
وجاءت حملة التضامن عقب تعرُض العتيبي لتعليقات استفزته أثناء ظهوره في بث مباشر عبر حسابه في "تيك توك"، شكك مرسلوها بأصله وجنسيته، ما دفعه للهجوم على من أساء إليه مشيرا إلى أنه "يعاني من هذه التعليقات منذ سنوات إلا أنه لم يعد بإمكانه السكوت عن هذه التعليقات المسيئة".
وقال المشهور الشاب في الفيديو الذي تناقلته حسابات معنية بأخبار المشاهير، إن "أكثر ما يؤلمه أن يقال له بأنه ليس من قبيلة عتيبة، رغم أنه عتيبي"، لافتا بأنه سيغلق جميع حساباته وسيضيف فقط من يرغب بهم.
وحاول عدد من متابعيه أثناء البث تهدئته مطالبينه بعدم الرد على التعليقات المشككة بأصله، والتي رغم انفعاله وهجومه على أصحابها واصل البعض التشكيك بأصله والإساءة إليه.
وتعاطف عدد من النشطاء مع المشهور العتيبي وانتقدوا من هاجموه وشككوا بأصله وتنمروا على لون بشرته.
وهاجمت إحدى الناشطات قيل إنها بحرينية من أساؤوا للفنان العتيبي، ووصفت تعليقاتهم بـ "العنصرية"، لافتةً بأن الإنجاز هو من يصنع الإنسان ليس اسمه أو عائلته أو لونه.
وتعاطف مدون يدعى أبو حور مع العتيبي، قائلاً "لا فرق بين عربي ولا أعجمي إلا بالتقوى وكلنا عيال تسعة وكلنا من تراب ومرجعنا للتراب".
وكتبت مدونة تدعى هديل "كفو عليك اجلديهم هالعنصريين أعتقد فيه قانون يعاقبهم عندنا بالسعودية سجن وغرامة مالية لو فيصل العتيبي يرفع قضية على اللي تعنصر عليه متاكدة راح ياخذ حقة وفوقها حلاوة الارض خلقها الله سبحانه للجميع والدنيا ما انخلقت لفئة او جنس او لون واحد".
وفيصل العتيبي مطرب سعودي يبلغ من العمر 16 عاما، بدأ مسيرته الفنية قبل عدة سنوات وقدَم عدة أغنيات.