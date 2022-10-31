تضامن واسع مع المشهور السعودي فيصل العتيبي بعد تعليقات "عنصرية"

تضامن عدد من النشطاء عبر منصات التواصل الاجتماعي، مع الفنان السعودي ومشهور مواقع التواصل الشاب فيصل العتيبي، عقب تعرضه للإساءة من قبل بعض متابعيه الذين تنمروا على لونه وشككوا بأصله وزعموا بأنه ليس من قبيلة عتيبة العربية المعروفة.

وجاءت حملة التضامن عقب تعرُض العتيبي لتعليقات استفزته أثناء ظهوره في بث مباشر عبر حسابه في "تيك توك"، شكك مرسلوها بأصله وجنسيته، ما دفعه للهجوم على من أساء إليه مشيرا إلى أنه "يعاني من هذه التعليقات منذ سنوات إلا أنه لم يعد بإمكانه السكوت عن هذه التعليقات المسيئة".

وقال المشهور الشاب في الفيديو الذي تناقلته حسابات معنية بأخبار المشاهير، إن "أكثر ما يؤلمه أن يقال له بأنه ليس من قبيلة عتيبة، رغم أنه عتيبي"، لافتا بأنه سيغلق جميع حساباته وسيضيف فقط من يرغب بهم.