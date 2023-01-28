منتج "جوقة عزيزة" يرد على انتقادات ياسر العظمة
ردت شركة "غولدن لاين" المنتجة للمسلسل السوري "جوقة عزيزة" على انتقاد الفنان ياسر العظمة للمسلسل موجهة له بعض الرسائل.
وكان الفنان ياسر العظمة قد شن هجومًا على أعمال الدراما السورية من خلال حلقة "دراما يادموع العين دراما"، عبر قناته على يوتيوب، من ضمنها مسلسل "جوقة عزيزة".
وأصدرت "غولدن لاين" بيانا عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك قالت فيه "إلى حضرة الأستاذ ياسر العظمة، نتوجه إليك مباشرة من دون لف ودوران وكنايات مبهمة، وبلغة واضحة لا تحتاج إلى السجع على طريقة سحرة الجاهلية، وعلى عكسك أيضاً".
وأضافت: "سنتفق معك أولاً قبل أن نختلف، بأن الدراما السورية تعاني، وهذا طبيعي بسبب أكثر من عقد من الحروب الكونية على أرض وطننا الغالي، نعرف ذلك أكثر منك طبعاً، إذ لم نهجر أرضنا تحت الرصاص ولا في الأمان".
وتابعت: "وسنتفق معك ثانيةً يا حضرة الممثل والكاتب والمنتج المنفذ والواعظ والناقد والصحافي واليوتيوبر أخيراً، بأن أعمالاً كثيرة لم تكن لائقة بدرامانا السورية، على غرار مسلسل السنونو الذي غرق بسفينته ومن عليها، وهاجمه حتى ركابها من الناجين، ولكن، لا يمكن لنا أن نكون من العميان، فلا نرى وجود مسلسلات أخرى تُرفع لها القبعة وأثبتت الطراز العالي الذي يتمتع به صنّاع الدراما السوريون باتفاق الجميع، على غرار على صفيح ساخن".
وواصلت: "في هذا الإطار ندعوك بدلاً من التنظير، إلى تقديم ما يليق بالمشاهد السوري والعربي، بدلاً من النواح وإسقاط الدموع تمثيلاً على ما لم تعد تجيده حالياً، على ما يبدو!".
واختتمت الشركة بيانها: "ولأننا وعدنا بالحديث المباشر يا حضرة الأستاذ، أقررت في معرض كلامك عدم متابعتك المسلسلات إلّا بعض المشاهد والمتفرقات، لكنك أصرّيت على الحكم والنقد بلا رؤية ولا بصيرة، ولعل ذلك يُفسر مطالبتك برؤية رجال التاريخ السوري على غرار فوزي بك الغزّي في الأعمال الدرامية بالتزامن مع هجومك على مسلسل جوقة عزيزة الذي لسوء حظك تضمّن قصة نضاله وكفاحه واغتياله وكشف محاولة المحتل تشويه سمعته".