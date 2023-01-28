منتج "جوقة عزيزة" يرد على انتقادات ياسر العظمة

ردت شركة "غولدن لاين" المنتجة للمسلسل السوري "جوقة عزيزة" على انتقاد الفنان ياسر العظمة للمسلسل موجهة له بعض الرسائل.

وكان الفنان ياسر العظمة قد شن هجومًا على أعمال الدراما السورية من خلال حلقة "دراما يادموع العين دراما"، عبر قناته على يوتيوب، من ضمنها مسلسل "جوقة عزيزة".

وأصدرت "غولدن لاين" بيانا عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك قالت فيه "إلى حضرة الأستاذ ياسر العظمة، نتوجه إليك مباشرة من دون لف ودوران وكنايات مبهمة، وبلغة واضحة لا تحتاج إلى السجع على طريقة سحرة الجاهلية، وعلى عكسك أيضاً".

وأضافت: "سنتفق معك أولاً قبل أن نختلف، بأن الدراما السورية تعاني، وهذا طبيعي بسبب أكثر من عقد من الحروب الكونية على أرض وطننا الغالي، نعرف ذلك أكثر منك طبعاً، إذ لم نهجر أرضنا تحت الرصاص ولا في الأمان".