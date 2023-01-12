ملكة جمال البحرين تظهر بالبوركيني في مسابقة عالمية

لفتت ملكة جمال البحرين ،إيفلين عبدالله خليفة، الأنظار بعد اعتمادها إطلالة محتشمة خلال جولة استعراض ملابس السباحة بالحفل التمهيدي لانتخاب ملكة جمال الكون 2022، الذي تم تأجيله العام الماضي حتى لا يتضارب مع الفيفا.

وفي المسابقة التي يشارك فيها 86 ملكة جمال من دول مختلفة، والتي تقام بولاية ليوزيانا الأمريكية للعام الـ71 على التوالي، ظهرت إيفلين في جولة ملابس السباحة، مرتدية "بوركيني" باللون الوردي، فوقه رداء حمل رسالة باللغة الإنجليزية قالت: "يجب أن تكون النساء العربيات حاضرات.. ويمكن للنساء المسلمات المشاركة في مسابقة ملكة جمال الكون".

وكُتب على الرداء أيضا كلمة "المساواة" باللغة العربية.