بعد اتهامها بالتحريض ضد النساء.. نقابة الإعلاميين تحيل ياسمين عز إلى التحقيق

وكان المجلس القومي للمرأة في مصر، قد أعلن عن رفضه وعميق استيائه من المحتوى المسيء لبرنامج "كلام الناس" للمذيعة ياسمين عز، الذي يمثل إهانة وتحقيرًا وتقليلًا من شأن المرأة المصرية، ويضر بها، كما يعد محتوى موجها لتغييب الوعي المجتمعي بما يتم إنجازه على أرض الواقع من جهود حثيثة لتمكين المرأة المصرية.

وأشار في بيان، إلى أنه تقدم بشكوى رسمية إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد البرنامج، حيث تلقى المجلس العديد من الشكاوى من نساء مصر عبر منصات التواصل الاجتماعي يعبرن عن رفضهن لهذا المحتوى المسيء ويطالبن بوقفه.