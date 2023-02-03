بعد تعرضه للانتقاد.. هاني شاهين يتراجع عن تصريحاته بشأن معاناته ماديا

تراجع الفنان السوري هاني شاهين عن تصريحاته التي كشف من خلالها عن معاناته مع الفقر، وذلك بعد تعرضه لانتقادات بعض الفنانين السوريين.

وكانت الانتقادات قد طالت "شاهين"، إذ رأى عدد من الفنانين أنه ما كان عليه التحدث إلى الإعلان عن أزمته هذه، واصفين ذلك بالإساءة لهم.