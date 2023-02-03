بعد تعرضه للانتقاد.. هاني شاهين يتراجع عن تصريحاته بشأن معاناته ماديا
تراجع الفنان السوري هاني شاهين عن تصريحاته التي كشف من خلالها عن معاناته مع الفقر، وذلك بعد تعرضه لانتقادات بعض الفنانين السوريين.
وكانت الانتقادات قد طالت "شاهين"، إذ رأى عدد من الفنانين أنه ما كان عليه التحدث إلى الإعلان عن أزمته هذه، واصفين ذلك بالإساءة لهم.
وإثر ذلك، خرج هاني شاكي في مقطع فيديو من داخل نقابة الفنانين السوريين، وقال فيه إن "أوضاعه جيدة ويأكل من أحسن ما يكون"، مؤكدا أن "نقابة الفنانين لم تقصر معه".
وأضاف شاهين في الفيديو، الذي نشرته نقابة الفنانين السوريين عبر حسابها على "فيسبوك": "للأسف امبارح "اللي حكيت عنه باللقاء عم احكي كممثل فنان بهالبلد صرلي 62 سنة بالحركة الفنية وعم لوم المخرجين والمنتجين والشركات".
وتابع: "طبعاً النقابة ما قصرت بحقي عندها تأمين صحي عطول منعمل عمليات عن طريقها، والي بقول إني حكيت عن النقابة كلمة يجي يقلعلي عيني".
وتحدث هاني شاهين عن تلقيه رسائل من كافة أنحاء العالم تلوم المخرجين والمنتجين وشركات الإنتاج، لنسيانهم مسيرة الفنان الطويلة.
وأثار الفنان المعروف هاني شاهين، جدلا، بعد شكواه من أوضاعه المادية الصعبة، خلال لقاء تلفزيوني، مؤكدًا أنه يعيش وزوجته على "الزيت والزعتر" منذ شهر.
وكان هاني شاهين قد قال خلال اللقاء: "20 يوم، والله العظيم، عايشين على الزعتر والزيت، والفواكه ما بعرفها من سنة".
وأضاف شاهين: "ما بخفيك كنت عم أتدين ووصلت لدرجة ما عاد أقدر لأنه كثرت الديون وبعت سيارتي، وهذا جزائي أن كل شيء قدمته ببلاش، وجزائي بآخر عمري أموت شحاد".