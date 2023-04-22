بعد إجراءات إيلون ماسك.. فنانون عرب "يوثقون" حساباتهم بطريقة طريفة

يشار إلى أن علامات التوثيق الزرقاء سحبت من عدد كبير من حسابات الفنانين والمشاهير حول العالم، بالإضافة إلى شخصيات سياسية وكبار المسؤولين ووسائل الإعلام.

واختفت العلامة الزرقاء من حسابات مشاهير عالميين مثل جاستن بيبر وكريستيانو رونالدو وبيل غيتس وليدي غاغا، وكذلك من حسابات الكثير من الصحفيين والأساتذة الجامعيين والناشطين، بمن فيهم حتى جاك دورسي، مؤسس تويتر.