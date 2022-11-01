أول تعليق من نقابة الموسيقيين المصريين على حملة إقالة مصطفى كامل

علق أحمد أبو المجد سكرتير نقابة المهن الموسيقية في مصر على حملة إقالة الفنان النقيب مصطفى كامل، مشيرًا إلى أن كامل نقيب منتخب وليس معينا، ولا يستطيع أحد إقالته سوى الجمعية العمومية للنقابة التي انتخبته.

وتصدر وسم "#إقالة_مصطفى_كامل" محركات البحث في مصر عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" خلال الساعات الماضية، وغرد نشطاء مطالبين بإقالته بعد ظهوره في حفل لحمو بيكا.

وقال أبو المجد في تصريح لـ"إرم نيوز": "هذه حملة من الممكن أن تكون مأجورة، خاصة وأن الفنان كامل لم يمر على تنصيبه نقيبا للموسيقيين سوى أيام، وحقق خلالها إنجازات كبيرة، كحله لأزمة مطربي المهرجانات التي أرقت مضجع النقابة لسنوات".

وأضاف أن "كامل نقيب منتخب وليس معينا ليستطيع أحد إقالته من خلال حملة على مواقع التواصل الاجتماعي، ولا يستطيع أحد إقالته سوى الجمعية العمومية لنقابة المهن الموسيقية التي انتخبته".

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لحفل حمو بيكا، حيث توقف عن الغناء فجأة موجها التحية للفنان مصطفى كامل قائلا: "تحية كبيرة لسيادة النقيب الفنان مصطفى كامل"، واستكمل أداء إحدى أغنياته التي يقول فيها "العيال ولاد الغزية"، مما يعد خرقا لقرارات النقيب الذي حذرهم من مثل هذه الألفاظ.

وكان مصطفى كامل قد علق على الحادثة بقوله: "كنت موجودا بالحفل ومعي رئيس لجنة العمل بالنقابة؛ من أجل التأكد من التزامه بوجود 12 عازفا، ممن كانوا يجلسون في منازلهم ولا يجدون عملا، وبالفعل وجدناه ملتزما بعدد العازفين، ولم نمكث بالحفل أكثر من دقيقتين، ولم أسمع ما غناه، ثم خرجت إلى الشارع لنهاية الحفل، حتى فرغ العازفون من عملهم، والتأكد من رضاهم عن أجرهم".

وأضاف في تصريح لـ"إرم نيوز": "الادعاء الذي حصل على مواقع التواصل الاجتماعي إفك، وأنا والله لم أسمع ما غنى، ومن الممكن أن تكون أغنية قديمة له، وأنا قد أوصيتهم بأنه من الأفضل عدم غنائها مرة أخرى، لكن أنا لم أسمع أي كلمة مسيئة بسبب التفاف الجمهور حولي فور دخولي".