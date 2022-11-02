الإعلامي المصري مفيد فوزي يروي تفاصيل تعرضه لمرض "نادر"

تعرض الإعلامي المصري مفيد فوزي خلال الفترة الأخيرة لعدة وعكات صحية، دخل على إثرها إلى المستشفى أكثر من مرة، إلا أنه في الأيام القليلة الماضية دخل في أزمة صحية شديدة، ومن المقرر أن يجري عملية جراحية غدا الخميس.

وكشف مفيد فوزي تفاصيل مرضه قائلاً، أنه متعلق بسائل في القنوات المرارية، يتسبب بحالة تعفن في حال اضيقاق القنوات، ما يجعل التدخل الجراحي لازما لتوسيع هذه القنوات.

وأضاف مفيد فوزي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين ببرنامج "آخر النهار"، المذاع عبر قناة "النهار" المصرية، مساء الثلاثاء: "طبعا أنا عشت الألم بشدة، وفي عمري الألم قاسي، ويبقى مش مرغوب".

وتابع الإعلامي المصري: "إن شاء الله يوم الخميس، هتكل على الله وأوجه وجهي لوجه الكريم وأروح أعيش التجربة، وقالولي إنها قسطرة بتخش الجسم، وتبنج تماما، وبتقعد 10 دقائق أو ربع ساعة".

وواصل فوزي: "أرجو من الله أنها تتم بنجاح، وأعود كما كنت أقدم البرنامج بالزمالة معك".

وكان مفيد فوزي قد تعرض لوعكة صحية في فبراير الماضي، حيث أصيب بكسر في كتفه الأيمن.

وروت حنان مفيد فوزي حينها تفاصيل حالة والدها الصحية من خلال منشور عبر خاصية الاستوري على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، حيث قالت: "بعد مرور 10 أيام من الخضة والقلق والحيرة والألم على بابا، مضطرة أنطق عشان أجاوب الناس اللي بيسألوا عنه ومش بيرد، ونشكر ربنا على كل حال".

وأضافت ابنة الإعلامي المصري: "بابا تعرض لكسر في مفصل الكتف اليمين والوضع لا يسمح بتدخل جراحي لكن بيسمح برحمة ربنا عليه، والحمد لله ربنا قدر ولطف، ويا رب يمد إيده ويتمم شفاءه".