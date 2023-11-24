كيت ميدلتون "ترتجف" عندما تسمع اسم ميغان ماركل

زعم كتاب سلسلة Endgame الجديد للكاتب الصحفي البريطاني أوميد سكوبي أن أميرة ويلز كيت ميدلتون "ترتجف وتضحك" عند سماع اسم ميغان ماركل.

ويقول سكوبي في كتابه المنتظر "في كل مرة تسمع فيها كيت اسم ميغان ماركل ترتجف وتضحك".

ويدعي سكوبي أيضا أن صديقة مقربة من كيت وميغان قالت إن "كيت تقضي وقتا أطول في الحديث عن ميغان".

ورغم أن كثيرون تمنوا اتفقاق كيت وميغان عندما انضمت الأخيرة للعائلة الملكية، إلا أن شخصياتهما وأساليبهما في الحياة بدت مختلفة لحد كبير، الأمر الذي لم يسهم في نجاح علاقتهما.

وأكد سكوبي أن كيت ميدلتون وزوجها الأمير ويليام سمحا بتداول أسوأ الشائعات عن دوقة ساسكس ميغان ماركل في أكثر من مناسبة.

يذكر أنه في كتاب مذكراته الملكية Spare، أكد الأمير هاري عدة مرات أن زوجته كان على خلاف دائم مع زوجة أخيه كيت منذ بداية علاقتهما.

وأشار الأمير هاري إلى أن كيت وميغان تشاجرتا مرة على فستان الأميرة الصغيرة شارلوت، ما جعل ميغان تبكي بحرقة يوم زفافها الملكي، وفي مرة ثانية استشاطت كيت غضبا من ميغان عندما استخدمت ملمع الشفاة الخاص بها.