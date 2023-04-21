وفاة رنا جبار بطل مسلسل "العشق الممنوع"

توفي الفنان التركي رنا جبار، أحد أبطال مسلسل العشق الممنوع، عن عمر ناهز الـ78 عامًا أثناء تواجده في أحد مستشفيات مدينة تقسيم التركية.

ونشرت وكالة أعمال جبار بيانا تنعى فيه الراحل، جاء فيه: "نشعر بحزن عميق لفقدان ممثلنا المحترم رنا جبار. رحمه الله ، نتقدم بتعازينا لأقاربه وجميع أحبابه" بحسب ما ذكره موقع "فوشيا".