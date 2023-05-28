شمس البارودي تعود إلى الشاشة عبر فيلم وثائقي

كشف عمر ابن الفنان حسن يوسف، خلال لقائه مع برنامج "القاهرة اليوم" الذي تقدمه الإعلامية نانسي مجدي، أنه بصدد الإعداد لفيلم وثائقي يتناول سيرة حياة والديه حسن يوسف، وشمس البارودي، مشيراً إلى أنه نجح بإقناع الأخيرة للظهور مرة أخرى بعد مجهود كبير ومحاولات عديدة.

وأكد يوسف أن والدته البارودي، ستتطرق خلال الفيلم الوثائقي للحديث عن بعض محطات حياتها المهنية والشخصية، والسبب الذي دفعها لاتخاذ قرار الاعتزال وتفاصيله، كما بيّن أنها سترد من خلاله على بعض الشائعات التي لاحقتها خلال السنوات الماضية.