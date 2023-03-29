الفنان السعودي محمد الشهري يكشف تفاصيل مسلسل "سكة سفر 2"

وأشار الشهري في تصريحات لبرنامج "قورجس"، إلى أن قصة المسلسل هذه المرة تختلف عن الجزء الأول، حيث ستكون قصة طويلة وجديدة تمتد على مدار 30 حلقة، بخلاف الجزء الأول الذي كان يعرض في حلقات منفصلة.

وأوضح أن المسلسل سيكون في الجزء الثاني "أكثر تركيزاً على الشخصيات، وسيكون في كل حلقة حدث جديد يجر للحدث اللاحق خلال الـ30 حلقة المتصلة".

وعن ظروف ومكان التصوير، قال الفنان محمد الشهري، إن فريق عمل المسلسل واجه العديد من الصعوبات خلال التصوير الذي تم بأكمله في السعودية، وتحديداً في "تنومة" بمنطقة عسير.