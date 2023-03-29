الفنان السعودي محمد الشهري يكشف تفاصيل مسلسل "سكة سفر 2"
كشف الفنان السعودي محمد الشهري، تفاصيل الجزء الثاني من مسلسل "سكة سفر" المقرر عرضه في النصف الثاني من شهر رمضان، وتحديدا في 21 رمضان، ويمتد لمدة 30 حلقة.
وأشار الشهري في تصريحات لبرنامج "قورجس"، إلى أن قصة المسلسل هذه المرة تختلف عن الجزء الأول، حيث ستكون قصة طويلة وجديدة تمتد على مدار 30 حلقة، بخلاف الجزء الأول الذي كان يعرض في حلقات منفصلة.
وأوضح أن المسلسل سيكون في الجزء الثاني "أكثر تركيزاً على الشخصيات، وسيكون في كل حلقة حدث جديد يجر للحدث اللاحق خلال الـ30 حلقة المتصلة".
وعن ظروف ومكان التصوير، قال الفنان محمد الشهري، إن فريق عمل المسلسل واجه العديد من الصعوبات خلال التصوير الذي تم بأكمله في السعودية، وتحديداً في "تنومة" بمنطقة عسير.
وأضاف أن الصعوبات التي واجهتهم كانت بسبب التصوير في فصل الشتاء، والتعرض لعوامل جوية سيئة مثل البرد والمطر والضباب.
ويقوم ببطولة المسلسل بالإضافة إلى الفنان محمد الشهري، الفنانان السعوديان صالح أبو عمرة، وسعد عبدالعزيز.
ودارت أحداث الجزء الأول من المسلسل في إطار اجتماعي كوميدي، خلال حلقات منفصلة، حول 3 أشقاء يتعرضون للعديد من المواقف والمفارقات الكوميدية، والمغامرات اليومية التي لا تنتهي.
كما قدم المسلسل في الجزء الأول أفكارًا متنوعة جديدة في كل حلقة، وهو من إخراج أوس الشرقي، وتأليف أوس الشرقي وعبدالله الوليدي.