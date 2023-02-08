مدحت صالح يكشف تحضيره لأغنية بلغة الفراعنة

كشف الفنان المصري مدحت صالح عن خضوعه لدروس لتعليم اللغة الهيروغليفية وهي لغة المصريين القدماء، من أجل تأدية أغنية جديدة يحضر لها، مستعينًا في ذلك بأحد علماء الآثار المصريين.

ونشر مدحت صالح صورة له برفقة معلمه عبر صفحته الرسمية على فيسبوك وعلق عليها: "الدكتور ميسرة عبدالله من أعظم علماء الآثار في مصر هو أستاذي اللي هيعلمني أغني بلغة أجدادي قدماء المصريين.. حلم أسعى لتحقيقه".