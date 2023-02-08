مدحت صالح يكشف تحضيره لأغنية بلغة الفراعنة
كشف الفنان المصري مدحت صالح عن خضوعه لدروس لتعليم اللغة الهيروغليفية وهي لغة المصريين القدماء، من أجل تأدية أغنية جديدة يحضر لها، مستعينًا في ذلك بأحد علماء الآثار المصريين.
ونشر مدحت صالح صورة له برفقة معلمه عبر صفحته الرسمية على فيسبوك وعلق عليها: "الدكتور ميسرة عبدالله من أعظم علماء الآثار في مصر هو أستاذي اللي هيعلمني أغني بلغة أجدادي قدماء المصريين.. حلم أسعى لتحقيقه".
ولقي إعلان الفنان المصري ترحيبًا كبيرًا من متابعيه عبر "فيسبوك"، الذين أبدوا حماستهم الشديدة للاستماع إلى هذه الأغنية.
وكان الفنان مدحت صالح رد على اتهامه بسرقة أغنية أجنبية قائلًا: "أيوه غنيتها والأغنية تخص المطرب فرانك سيناترا لكنني قمت بتمصيرها وأنا المطرب رقم 52 على مستوى العالم الذي أعاد هذه الأغنية".
وقال صالح خلال لقاء تلفزيوني: "حقوق الأغنية محفوظة لصاحب الأغنية الأصلي لكن في واحد وخمسين مطرب عملوها قبلي وأنا رقم اتنين وخمسين، وهذه ليست إِشاعة ده حق أدبي مكتسب".
وأضاف الفنان المصري: "إحنا كنا عارفين إننا بنقدم حاجة حقوق الملكية بتاعتها مش بتاعتنا لكن أنا حبيت العمل زي جنسيات كتيرة حبوه وقدموه بلغة بلدهم، ووقت ما قدمت الأغنية شرحت كل التفاصيل دي للجمهور".
وتابع: "قدمتها من 12 سنة، ومعرفش مين اللي قدمها بعدي، أنا لم أتعد على حقوق ملكيته، أعدت توزيعها ومصرتها باللغة بتاعتي لكن أي حقوق مالية تعود إليه مباشرة".