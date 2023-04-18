جرعة سياسية غير مألوفة في الدراما اللبنانية

ويتناول مسلسل "النار بالنار" مثلًا موضوع اللاجئين السوريين الذين فروا بمئات الآلاف إلى لبنان بعد بدء النزاع في بلادهم في العام 2011، وتعتبر السلطات اللبنانية أن وجودهم أسهم في الانهيار الاقتصادي المستمر منذ العام 2019.

ويُبرز المسلسل ما يكنّه قسم من اللبنانيين للسوريين من مشاعر الكراهية والعنصرية، لكنه يطرح أيضًا خلفيتها المرتبطة بتراكمات ناجمة عن دخول الجيش السوري طرفًا في الحرب التي شهدها لبنان بين 1975 و1990، ثم تحكّم دمشق بالحياة السياسية في لبنان حتى انسحاب قواتها منه العام 2005.

وتتطرق شخصيات المسلسل بعبارات غير مسبوقة بصراحتها تلفزيونيًا إلى هذا الواقع الذي ساد عقودا، فتتناول نقاطًا كان يتمركز فيها الجيش السوري والحواجز التي كان يقيمها، ومقار أجهزة استخباراته، ودخوله لبنان كجزء من قوات الردع العربية للفصل بين المتحاربين، ثم ضلوعه في النزاع مع فريق ضد آخر.

ويقول اللبناني عزيز (الممثل جورج خباز) الذي خُطف والده على حاجز سوري، في مشهد من المسلسل للاجئة مريم (الممثلة كاريس بشار)، "نحن طلبنا دخولكم على أساس قوات ردع عربية فأصبحتم بحاجة لمن يردعكم، ومكثتم عندنا 30 سنة (...) وعندما انتهت الحرب بقيتم على قلوبنا كالكابوس". وفي مشهد آخر، ينتقد مقولة "شعب واحد في بلدين" الشهيرة للرئيس الراحل حافظ الأسد.

ويقول صادق صبّاح، صاحب شركة "سيدرز آرت برودكشن" التي أنتجت العمل، "هذا نقاش قائم في لبنان. إذا صورّنا أي حيّ من أحياء بيروت، نرى ما نشاهده حاليًا في المسلسل".

ويحفل "النار بالنار" أيضًا بحوارات ومشاهد تعكس تبعات الانهيار الاقتصادي الذي صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم.

ويصل الأمر بجميل (الممثل طارق تميم) إلى حدّ محاولة إحراق نفسه في الشارع تعبيرًا عن يأسه، في حين تقتحم سارة (الممثلة زينة مكّي) مصرفًا لتحرير وديعتها بقوة السلاح، في استعادة لمشاهد حصلت فعلًا في لبنان نتيجة فرض المصارف منذ بدء الانهيار قيودًا مشددة على سحب الودائع أو تحويلها إلى الخارج.

وشهد مسلسل "وأخيرًا"، وهو أيضًا من إنتاج شركة صبّاح، مشهدًا مماثلًا، إذ يقتحم ياقوت (الممثل قصيّ خولي) أحد المصارف ليتمكن أيضًا من سحب أمواله كي يطبّب والده.

ويروي المنتج صادق صبّاح "حين قرأت مشهد المصرف، لم أشأ أن أصوّره، لكنّي أدركت أنه يتكرّر في لبنان، فاعتمدناه (...) للإضاءة على مشاكل المجتمع للسياسيين الموجودين في غيبوبة".

"الاختباء خلف الإصبع"