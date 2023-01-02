الممثل جيريمي رينر في حالة حرجة بعد إصابته أثناء تساقط الثلوج
أصيب الممثل الأمريكي جيريمي رينر بجروح خطيرة في حادث أثناء تساقط الثلوج خلال عطلة نهاية الأسبوع في الولايات المتحدة.
ونقلت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية وصحف أخرى عن المتحدث باسم الممثل قوله في وقت متأخر من ليلة الأحد "يمكننا أن نؤكد أن جيريمي في حالة حرجة ولكنها مستقرة بسبب الإصابات التي تعرض لها بعد تعرضه لحادث متعلق بالطقس في أثناء تجريف الثلوج".
وأضاف المتحدث أن رينر نقل إلى المستشفى بواسطة مروحية إلى مستشفى في مدينة "رينو" بولاية "نيفادا" ولا يزال هناك.
وتم ترشيح الممثل البالغ من العمر 51 عامًا لجائزتي أوسكار عن مسيرته في التمثيل، عن مشاركته في فيلمي "The Hurt Locker" و "The Town".
واشتهر الممثل أيضا بتجسيده لشخصية البطل الخارق كلينت بارتون، المعروف أيضًا باسم هوك، في فيلم مارفل، ودوره المميز في فيلم "المهمة المستحيلة" للممثل توم كروز.
وذكرت صحيفة "غارديان" البريطانية، أن رينر يمتلك مزرعة فوق بحيرة تاهو في جبال سييرا نيفادا وهي المنطقة التي ضربتها عاصفة شتوية عشية رأس السنة الجديدة وشهدت انقطاع التيار الكهربائي عن 35 ألف منزل.
وتعرضت معظم الولايات المتحدة إلى "عاصفة القرن" خلال الأسبوع الماضي، حيث لقي ما لا يقل عن 60 شخصًا حتفهم في جميع أنحاء البلاد.
وفي الـ 13 من الشهر الماضي شارك رينر صورًا للثلج عبر "تويتر" قائلًا "تساقط الثلوج في بحيرة تاهو ليس مزحة" فيما نشر على مواقع أخرى بضع لقطات لنفسه وهو خلف عجلة محراث الثلج، وكتب على إحداها "لقد انتهى الأمر تقريبًا من التزلج للأطفال".
ومن المقرر أن يظهر رينر في الموسم الثاني من مسلسل "Mayor of Kingstown" والذي سيبدأ العرض في غضون أسبوعين.