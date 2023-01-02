الممثل جيريمي رينر في حالة حرجة بعد إصابته أثناء تساقط الثلوج

ونقلت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية وصحف أخرى عن المتحدث باسم الممثل قوله في وقت متأخر من ليلة الأحد "يمكننا أن نؤكد أن جيريمي في حالة حرجة ولكنها مستقرة بسبب الإصابات التي تعرض لها بعد تعرضه لحادث متعلق بالطقس في أثناء تجريف الثلوج".

وأضاف المتحدث أن رينر نقل إلى المستشفى بواسطة مروحية إلى مستشفى في مدينة "رينو" بولاية "نيفادا" ولا يزال هناك.

وتم ترشيح الممثل البالغ من العمر 51 عامًا لجائزتي أوسكار عن مسيرته في التمثيل، عن مشاركته في فيلمي "The Hurt Locker" و "The Town".

واشتهر الممثل أيضا بتجسيده لشخصية البطل الخارق كلينت بارتون، المعروف أيضًا باسم هوك، في فيلم مارفل، ودوره المميز في فيلم "المهمة المستحيلة" للممثل توم كروز.