"أهل الدار".. مسلسل إماراتي يعالج الصراع بين الآباء والأبناء بإطار كوميدي

يقدم المسلسل الإماراتي "أهل الدار"، وهو عمل يدور في إطار اجتماعي -كوميدي، قصة معاصرة تتناول حياة أربعة آباء يصطدمون مع أبنائهم الذين ينتمون إلى جيل مغاير تماما في طريقة التفكير والتعامل مع المشكلات.

ويتحول الصدام بين الآباء وأبنائهم لاحقا إلى صدامات وصراعات وجود، ليختتم العمل بقدرة الجيلين المختلفين في النهاية إلى التوصل إلى التفاهم والانسجام.

ويلعب نجوم إماراتيون بارزون، إضافة إلى نخبة من الوجوه الشابة الجديدة، أدوار لافتة في العمل الإنساني، الذي يرصد العديد من المواقف العاطفية المؤثرة.

ووفق صحيفة "الإمارات اليوم"، يشارك أحمد الجسمي بدور "سعود"، رجل الأعمال والمقاولات المعروف، الذي يفكر بالعودة إلى منزل طفولته "الدار" للابتعاد عن مشاكل الأبناء ومحاولة إعادة ترميم العلاقة معهم.

ويشارك الفنان أحمد الأنصاري بدوره بشخصية المسن "خلف"، المصاب بمرض الزهايمر، والذي يقع بإشكالية في التواصل مع أفراد عائلته، ما يرغمه على الانزواء والتقوقع على الذات وفي عالمه الخاص.

بدوره، يقول الفنان مرعي الحليان أنه يقدم دور "شاهين"، وهو رجل مسن ظريف، نجح في الارتباط والزواج من ثلاث نساء ويفكر جديا في الرابعة.

وأكد أنه رغم ضعف شخصية "شاهين" ونزوعه إلى المبالغة في ردة فعله، لكنه يمتلك العديد من الصفات الحميدة التي تجعله محبوبا من الجميع.

يذكر أن المسلسل الإماراتي "أهل الدار"، مؤلف من 30 حلقة، وسيعرض على قناة "سما دبي" خلال شهر رمضان المبارك.