رانيا يوسف تكشف حقيقة ارتباطها بأحمد الفيشاوي

كشفت الفنانة المصرية، رانيا يوسف، حقيقة الأنباء المتداولة حول ارتباطها بمواطنها الفنان أحمد الفيشاوي بعد ظهورهما في صورة أثارت الجدل، مشيرة إلى أن الفيشاوي مجرد صديق، بحسب قولها.



وكانت ترددت أنباء خلال الفترة الماضية حول ارتباط رانيا يوسف بالفنان أحمد الفيشاوي، بعد أن نشر الأخير صورًا تجمع بينهما أثناء الاحتفال بعيد الميلاد، عبر حسابه الشخصي على "إنستغرام".



وقالت رانيا يوسف خلال لقاء تلفزيوني: "ترددت شائعات أنني مرتبطة بأحمد الفيشاوي وأنني سأتزوجه بسبب الصور التي نشرها على السوشيال ميديا، والحقيقة إننا متوافقان، لكني لا أنوي الزواج".