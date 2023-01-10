تضمن ألفاظا "نابية".. فيلم "الحارة" يثير جدلا في الأردن

وفيلم "الحارة" من تأليف وإخراج باسل غندور، وبطولة كل من منذر رياحنة، ونادرة عمران، وعماد عزمي، وبركة رحماني، وميساء عبدالهادي، ونديم ريماوي.

وبدأ عرض الفيلم في دور السينما الأردنية، الصيف الماضي، قبل انطلاق العروض في دول عربية أخرى.

وشارك الفيلم بمهرجانات دولية وإقليمية، منها مهرجان "مالمو" السينمائي، ومهرجان الفيلم العربي بالولايات المتحدة.

وحظي الفيلم بدعم مادي ولوجستي من الهيئة الملكية الأردنية للأفلام، قبل حصوله على تصاريح للتصوير داخل الأردن، بحسب ما أكدت مديرة الإعلام في الهيئة ندى دوماني.

وقالت دوماني لـ"إرم نيوز"، إن "الهيئة اطلعت على نص الفيلم وحواراته، بعد تقدم القائمين عليه بطلب للحصول على دعم مالي".

وأوضحت أن الفيلم "يخضع لمعايير عدة معظمها فنية عند طلبه الحصول على دعم، وأخرى تتعلق بالقصة والحبكة، قبل إقرار الدعم من قبل لجنة مختصة".

ولا تخضع نصوص الأفلام التي تحصل على تصاريح تصوير فقط، لرقابة الهيئة، بحسب دوماني.