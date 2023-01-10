تضمن ألفاظا "نابية".. فيلم "الحارة" يثير جدلا في الأردن
أثار الفيلم الأردني "الحارة"، جدلا بين مستخدمي مواقع التواصل في المملكة، بعد أيام من بدء عرضه على شبكة "نتفليكس"، لاحتوائه على ألفاظ وُصفت بـ"النابية".
وتدور أحداث الفيلم، في أحد الأحياء الفقيرة شرق العاصمة الأردنية، حول شاب يحب فتاة لكن والدتها تحاول إعاقة ارتباطهما، قبل تعرضهما للابتزاز عبر مقطع فيديو يظهرهما بوضع "غير مناسب".
وتتطور مجريات الفيلم بعد ذلك، إلى أحداث عنف تتضمن ألفاظا "نابية".
وفيلم "الحارة" من تأليف وإخراج باسل غندور، وبطولة كل من منذر رياحنة، ونادرة عمران، وعماد عزمي، وبركة رحماني، وميساء عبدالهادي، ونديم ريماوي.
وبدأ عرض الفيلم في دور السينما الأردنية، الصيف الماضي، قبل انطلاق العروض في دول عربية أخرى.
وشارك الفيلم بمهرجانات دولية وإقليمية، منها مهرجان "مالمو" السينمائي، ومهرجان الفيلم العربي بالولايات المتحدة.
وحظي الفيلم بدعم مادي ولوجستي من الهيئة الملكية الأردنية للأفلام، قبل حصوله على تصاريح للتصوير داخل الأردن، بحسب ما أكدت مديرة الإعلام في الهيئة ندى دوماني.
وقالت دوماني لـ"إرم نيوز"، إن "الهيئة اطلعت على نص الفيلم وحواراته، بعد تقدم القائمين عليه بطلب للحصول على دعم مالي".
وأوضحت أن الفيلم "يخضع لمعايير عدة معظمها فنية عند طلبه الحصول على دعم، وأخرى تتعلق بالقصة والحبكة، قبل إقرار الدعم من قبل لجنة مختصة".
ولا تخضع نصوص الأفلام التي تحصل على تصاريح تصوير فقط، لرقابة الهيئة، بحسب دوماني.
ولم يحظَ الفيلم أثناء فترة عرضه في دور السينما، برواج واهتمام كبيرين إلى أن أعلن القائمون عليه عن بدء عرضه على منصة "نتفليكس"، في الخامس من الشهر الحالي.
وبعد ذلك، بدأ الفيلم بإثارة الجدل، بين مستخدمي مواقع التواصل في الأردن.
إلّا أن الآراء تباينت حوله، بين رافض للمشاهد والألفاظ التي انضوى عليها الفيلم، وآخرين تطرقوا لجودة الفيلم من الناحية الفنية.
وعلّقت دوماني على الجدل الدائر بالقول، إن الفيلم "ليس من مهمته عكس صورة جامعة للمجتمع ككل، إنما هو يتحدث عن فئة".
وأوضحت دوماني، أن "الفيلم روائي، وهو يعكس زاوية محددة من نسج خيال المخرج، قد تكون حقيقية أو غير حقيقية".
وأضافت أن "للمشاهد الحرية في مشاهدة نوعية الأفلام التي تناسب ذوقه".
ودشّن ناشطون وسما حمل اسم "فيلم الحارة"، أبدوا عبره آراءهم حوله.
وقال حساب يطلق على نفسه اسم "الضاري"، إن الفيلم "حتى وإن صور جزءا من الواقع، فإنه من نوع معالجة الخطأ بالخطأ".
بدوره رأى حساب علاء عبيد أن الفيلم "سقطة إعلامية جديدة في الأردن".
في المقابل، أبدت غدير شاهين إعجابها بالفيلم "من ناحية جودة السيناريو والإخراج وجمالية سرعة سرد الأحداث بطريقة متمكنة".
وأيضا أبدت نماء، إعجابها بالفيلم، ورأت أنه "ممتاز من ناحية الإخراج والكتابة والتمثيل".
ويضاف هذا الفيلم، إلى أعمال فنية أخرى أثارت جدلا في الأردن، مثل مسلسل "جن".